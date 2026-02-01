Baharat alırken dikkat: Tağşiş vatandaşın anlamayacağı şekilde yapılıyor
Konya Bakkallar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkşar, baharatları alırken dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, ’’Baharat sektörü tağşişe çok açık maalesef. Birçok baharatı taklit ederken farklı bitkileri öğütüp karıştırabiliyorlar” dedi.
Konya Bakkallar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkşar, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan baharatları alırken dikkat edilmesi gerektiğini ve güvenli, bilindik yerlerden alınmasını tavsiye etti. Türkşar, "Baharat sektörü tağşişe çok açık maalesef. Birçok baharatı taklit ederken farklı bitkileri öğütüp karıştırabiliyorlar. Boya da işin içine giriyor. Tarım Bakanlığı gerekli denetimlerini yapıyor, ama mesleğimiz tağşişe açık olduğu için piyasada çok fazla sahte baharat var. Genellikle bildiğimiz, tanıdığımız baharatçılardan, aktarlardan, kendi güvendiğimiz yerlerden alışveriş yaparsak daha sağlıklı olur” dedi.
Ali Türkşar, "Örneğin, sumağın içerisine hem rengi kırmızı, hem de tadı ekşi olan bir ürünü karıştırıyorlar. Bunu tüketicinin anlaması mümkün değil. Sumağın içerisine ekşilik vermesi için limon tuzu karıştırıyor. Kekiğin içine sumak yaprağı dediğimiz bir ürünü karıştırıyorlar. Vatandaşlarımızın anlayamayacağı şekilde karışım yapılıyor” diye konuştu.
