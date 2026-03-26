Baharın müjdecisi leylekler Konya’da

Kışı daha sıcak bölgelerde geçiren leylekler, Mart ayının gelmesiyle birlikte yeniden Konya'ya dönerek şehir semalarında görünmeye başladı. Baharın habercisi olarak bilinen bu zarif kuşlar, gökyüzünde süzülerek dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Selçuklu'da kartpostallık manzaralar
Selçuklu ilçesine bağlı Akademi Mahallesi Ardıçlı TOKİ Konutları çevresinde gözlemlenen leylek sürüleri, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Kanat çırparak gökyüzünde dans eden kuşlar, ortaya kartpostalları aratmayan manzaralar çıkardı.
Vatandaşlar anı ölümsüzleştirdi
Bu etkileyici anlara tanıklık eden vatandaşlar, balkonlarından manzarayı izlerken cep telefonlarıyla leyleklerin dönüşünü kayda aldı. Pek çok kişi, bu özel anları fotoğraflayarak hatıra haline getirdi.
Baharın en güzel habercisi
Her yıl olduğu gibi bu yıl da leyleklerin gelişi, Konya'da baharın başladığının en güzel işaretlerinden biri oldu. Şehrin semalarında beliren bu görüntüler, doğanın yeniden canlanışını müjdeledi.
