Bakan Göktaş Konya’da konuştu: Günümüzde hanelerin yüzde 57’sinde 18 yaş altı çocuk yok

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Şehir ve Aile Şurası“nın açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Göktaş, “Konya, aile dostu şehircilik anlayışında örnek gösterilecek bir tecrübeye sahip. Geniş bulvarları, yeşil alanları, yayalara ve bisikletlere güvenli ulaşım sağlayan şehir planlaması, çocuğuyla yürüyen anneye de yaşlıya da engelliyi de bireye de rahat nefes aldırıyor. Çocuk ve genç dostu parklar, kütüphaneler, bilim merkezleri, spor alanları her mahallede öğrenmeye, üretmeye, birlikte vakit geçirmeye imkan veren bir yaşam kültürü var. Konya’nın şehir dokusunda aile sadece korunmuyor, şehrin yaşayan bir değeri olarak geleceğe taşınıyor” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yaptığımız tüm yatırımlarla dün olduğu gibi bugün de Türkiye Yüzyılı’nın en sağlam temelini aileyle, değerle ve insanla kuruyoruz. Allah’ın izniyle, bu kadim şehrin mayasında var olan sevgi, vefa ve dayanışma ruhuyla, Konya’yı ‘aile dostu bir şehir’ olarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu. Bakan Göktaş, Başkan Altay’a Konya’daki 26 park ve Akyokuş Kasrı için “Aile Dostu” levhası takdim etti.

Göktaş, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şehir ve Aile Şurası'nda dünyanın hızla değiştiğini, şehirleşme oranının arttığını belirtti.

Nüfus yapısının dönüştüğünü, dijitalleşmenin günlük yaşamın her alanına nüfuz ettiğine dikkati çeken Göktaş, bu dönüşümün merkezinde ise ailenin yer aldığını vurguladı.

Göktaş, Konya'da düzenlenen Şehir ve Aile Şurası'nın, şehirleri aile dostu, güvenli, dirençli ve kapsayıcı hale getirme vizyonunun başlangıcı olduğuna işaret etti.

"Tek kişilik hane oranı, yüzde 20'ye ulaşmış durumda"

Göktaş, şehirleşmenin pek çok fırsat sunduğunu ancak bunun aile yapısı üzerinde önemli etkilerinin olduğunu dile getirdi.

"Eskiden üç nesil bir arada yaşıyordu." diyen Göktaş, şöyle konuştu:

"Bugün ise evlilik yaşının artması, boşanma ve hiç evlenmeme oranlarının yükselmesinin de etkisiyle tek kişilik hane oranı, yüzde 20'ye ulaşmış durumda. Bireyselleşme, sosyal izolasyon ve yalnızlık giderek artıyor. Modern şehir düzeni, iletişim teknolojilerinin gelişimi, yoğun iş temposu ve trafikte kaybolan saatler, ebeveynle çocuk arasındaki bağı zayıflatabiliyor. Bakın Türk Dil Kurumu, 2024 yılının kavramını 'kalabalık yalnızlık' olarak belirledi. Demografik dönüşümün izleri hanelerimizde belirginleşiyor. Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11'e geriledi. Günümüzde hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk yok. TÜİK projeksiyonlarına göre, önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak. Şunu çok net ifade etmek isterim, karşı karşıya olduğumuz bu gibi sorunların temelinde aile kurumunun zayıflaması yer alıyor."

Göktaş, küresel eğilimler ile popüler kültürün de aileyi ve evliliği değersizleştiren algı oluşturduğuna işaret ederek, dijital medya platformlarının hız ve tüketim kültürünü merkeze alan düzeni dayattığını söyledi.

"İndirim anlaşmasıyla, çiftlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdık"

Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı'nın, politika ve projelerin temel çerçevesi olduğunu vurguladı.

"Aile Dostu Ekosistem' anlayışıyla, aileyi koruyan, değerlerini yaşatan, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren bir vizyonla çalışıyoruz." ifadesini kullanan Göktaş, şöyle devam etti:

"2025 Aile Yılı, toplumun tüm kesimlerinde büyük bir teveccühle karşılık buldu. Bakanlık olarak, yıl boyunca 15 binden fazla etkinlik ve faaliyet gerçekleştirdik. Pek çok sektörde yaptığımız 1926 indirim anlaşmasıyla, çiftlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdık. Finansal desteklerden eğitime, kültürel etkinliklerden dijital dönüşüme kadar her alanda çalışmalar hayata geçirdik. Evlenecek gençlerimize ve çocuk sahibi olmak isteyen ailelere sağladığımız destekler, sadece bir kısmını oluşturuyor. Aileyi ve nüfus yapısını güçlendirmeyi bütün toplumu kapsayan ortak bir hedef haline getirdik."

Göktaş, Aile Yılı sürecinin en güçlü paydaşlarından birinin yerel yönetimler olduğuna dikkati çekerek, "Aileye dost şehirler, aslında geleceğe güvenle bakan toplumların ana omurgasını oluşturur. Bu anlayışla 200'e yakın belediyemiz, Aile Yılı kapsamında yeni projeler başlattı, mevcut hizmetlerini aile ekseninde güçlendirdi." dedi.

Konya'nın aile dostu şehir olduğunu belirten Göktaş, kentin aile kurumunu şehrin yaşayan değeri olarak geleceğe taşıdığını sözlerine ekledi.

"Şehirler aileyi koruduğunda komşuluk dirilir, mahalle yaşar, çocuk güvenle büyür, yaşlı huzur bulur, genç kendini ait hisseder”

"2025 Yılı Aile Yılı” sürecinin en önemli paydaşlarından birinin yerel yönetimler olduğunu aktaran Bakan Göktaş, "Şehirlerin ruhuna aileyi işleyen, sosyal belediyecilik anlayışıyla kapılarını ailelere açan belediyelerimiz bu süreci sahada görünür ve güçlü kıldı. Biz biliyoruz ki aile şehrin dokusunda yaşar. Caddede, parkta, camide, kütüphanede, meydanda… Şehirler aileyi koruduğunda komşuluk dirilir, mahalle yaşar, çocuk güvenle büyür, yaşlı huzur bulur, genç kendini ait hisseder. Bu anlayışla 200'e yakın belediyemiz aile yılı kapsamında yeni projeler başlattı, mevcut hizmetlerini aile ekseninde güçlendirdi” dedi.

Konya'daki aile kamplarına ilgi büyük

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da aile kurumunu korumak ve güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Altay, kentte 27 noktadaki aile ve sanat merkezlerinde kadınların el becerilerini geliştirdiğine dikkati çekerek, "Elbette ailenin güçlenmesi, yalnızca ekonomik destekle olmaz. Aynı zamanda sevgi, iletişim ve birlikte zaman geçirme kültürünü de yaşatmak gerekir. Bu nedenle aile bağlarını pekiştiren etkinlikler düzenlemeyi de ihmal etmiyoruz. Anne-kız, baba-oğul kampları, aile oryantiringi gibi programlarla binlerce ailemiz aynı çatı altında buluşuyor, birlikte vakit geçiriyor. Bu kamplar, inanılmaz ilgi görüyor." diye konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın da aileyi desteklemenin herkesin ortak görevi olduğunu vurgulayarak, buradan çıkacak raporlarla geliştirilecek politika önerilerinin, çok değerli olduğunu söyledi.

Programa AK Parti Konya milletvekilleri Meryem Göka, Hasan Ekici ile Mustafa Hakan Özer, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

