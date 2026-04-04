Bakan Yumaklı’dan Konya Şeker’e ziyaret: Üretim gücü ve ekonomik katkılar masada

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin üreten gücü Konya Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek üreticinin emeğini, tarımın gücünü ve ülkenin gıda güvenliğini temsil eden dev kurumun ekonomiye, sanayiye ve istihdama sağladığı katkılara dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Hububat Konseyi (UHK) tarafından Konya'da düzenlenen "2026 Hasat Öncesi Hububat Kongresi”nin açılış programına katıldı.

Açılış programının ardından Bakan Yumaklı, Konya programları kapsamında Konya Şeker merkez kampüsünde PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede Başkan Erkoyuncu, başta tarım sektöründe yaşanan gelişmeler olmak üzere şeker sektörü, üreticilerin karşılaştığı sorunlar, beklentiler ve çözüm önerileri hakkında Bakan Yumaklı'ya bilgi verdi.

Başkan Erkoyuncu ayrıca, İç Anadolu Bölgesi'nde son yıllarda giderek artan kuraklık ve su kaynaklarındaki azalmaya dikkat çekti. Bölgedeki en büyük problemin yeraltı suyu olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, Konya Ovası'nın geleceği açısından dış havzalardaki suların büyük önem taşıdığını belirterek, Akdeniz'e boşa akan suların Konya Ovası'na kazandırılması gerektiğini vurguladı.

"KONYA ŞEKER, ÜRETİCİYE VE EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Türkiye'nin önemli kuruluşlarından biri olan Konya Şeker Fabrikası'nı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bakan Yumaklı açıklamasında; "Konya Şeker Fabrikası sadece bir fabrika değil, bölge çiftçisinin emeğini, tarımın gücünü ve Türkiye'nin gıda güvenliğini temsil eden bir merkez konumundadır. İştirakleriyle tarladan sofraya uzanan zinciri eksiksiz şekilde yöneten Konya Şeker, ekonomiye, sanayiye ve istihdama da büyük katkılar sunuyor. Devlet olarak biz de üreticimize ve tarıma desteğimizi artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

