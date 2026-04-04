GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,688 TL
EURO
51,321 TL
STERLİN
59,064 TL
GRAM
6.806 TL
ÇEYREK
11.746 TL
YARIM
23.288 TL
CUMHURİYET
45.861 TL
KONYA Haberleri

Bakan Yumaklı’dan Konya Şeker’e ziyaret: Üretim gücü ve ekonomik katkılar masada

Bakan Yumaklı’dan Konya Şeker’e ziyaret: Üretim gücü ve ekonomik katkılar masada
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin üreten gücü Konya Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek üreticinin emeğini, tarımın gücünü ve ülkenin gıda güvenliğini temsil eden dev kurumun ekonomiye, sanayiye ve istihdama sağladığı katkılara dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Hububat Konseyi (UHK) tarafından Konya'da düzenlenen "2026 Hasat Öncesi Hububat Kongresi”nin açılış programına katıldı.
Açılış programının ardından Bakan Yumaklı, Konya programları kapsamında Konya Şeker merkez kampüsünde PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede Başkan Erkoyuncu, başta tarım sektöründe yaşanan gelişmeler olmak üzere şeker sektörü, üreticilerin karşılaştığı sorunlar, beklentiler ve çözüm önerileri hakkında Bakan Yumaklı'ya bilgi verdi.

Başkan Erkoyuncu ayrıca, İç Anadolu Bölgesi'nde son yıllarda giderek artan kuraklık ve su kaynaklarındaki azalmaya dikkat çekti. Bölgedeki en büyük problemin yeraltı suyu olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, Konya Ovası'nın geleceği açısından dış havzalardaki suların büyük önem taşıdığını belirterek, Akdeniz'e boşa akan suların Konya Ovası'na kazandırılması gerektiğini vurguladı.

"KONYA ŞEKER, ÜRETİCİYE VE EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Türkiye'nin önemli kuruluşlarından biri olan Konya Şeker Fabrikası'nı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bakan Yumaklı açıklamasında; "Konya Şeker Fabrikası sadece bir fabrika değil, bölge çiftçisinin emeğini, tarımın gücünü ve Türkiye'nin gıda güvenliğini temsil eden bir merkez konumundadır. İştirakleriyle tarladan sofraya uzanan zinciri eksiksiz şekilde yöneten Konya Şeker, ekonomiye, sanayiye ve istihdama da büyük katkılar sunuyor. Devlet olarak biz de üreticimize ve tarıma desteğimizi artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
