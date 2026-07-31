Bakanlığın yeni ifşa listesinde Konya da var! Peynirde natamisin tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri kapsamında sağlığı tehlikeye düşüren ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere ilişkin yeni ifşa listesini yayımladı. Yeni listede Konya da yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünlerine yönelik denetimleri sürüyor. Bakanlığın yayımladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde Adana, Mersin ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde faaliyet gösteren işletmelerde ciddi uygunsuzluklar belirlendi.

EREĞLİ'DE ÜRETİLEN PEYNİRDE NATAMİSİN TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde Adana'nın Yüreğir ilçesinde dondurulmuş karaciğer, kuşbaşı ve parça kırmızı ette, ayrıca kırmızı ette tek tırnaklı hayvan eti tespit edilirken, Mersin'de çeşitli tantuni, beyran ve kavurma ürünlerinde de at ve eşek eti bulundu. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ise faaliyet gösteren bir firmaya ait sumakta yasaklı gıda boyası tespit edilirken, Konya'nın Ereğli ilçesinde üretilen tam yağlı eritme peynirinde natamisin maddesine rastlandı. Adana'da satılan bir takviye edici gıdada ise ilaç etken maddesi bulunduğu açıklandı.

Kaynak: İHA