Başkan Altay 177 milyon lira bedelle KOSKİ araç filosuna kazandırılan 19 yeni aracı tanıttı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 177 milyon lira bedelle KOSKİ Genel Müdürlüğü araç filosuna kazandırılan 19 yeni aracın tanıtım programına katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ’nin sadece Konya’da değil, afetlerde de çok önemli işler yaptığını kaydeden Başkan Altay, “Özellikle Hatay’da yapmış olduğunuz işlerden dolayı bizim gözümüzde KOSKİ çalışanlarımızın hepsi birer kahraman. Orada kimi görsek Konya’ya, Konyalılara dua ediyor. Bunda hepinizin emeği çok. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum” dedi. 2018 yılında göreve geldikleri günden itibaren KOSKİ’nin araç filosunu güçlendirmek adına önemli işler yaptıklarını dile getiren Başkan Altay, “Bugüne kadar toplam 417 milyon bedelle 104 aracımızı KOSKİ’ye kazandırdık. Bugün kazandırdığımız araçlar içerisinde özellikle kombine, makineler sadece şehrimizde değil, özellikle Karadeniz bölgesindeki afetlerde AFAD tarafından ilk talep edilen araç olma özelliğini taşıyor. Bununla birlikte damperli kamyonlarımız, kazıcı yükleyicilerimiz, vidanjörümüz ve su tankerlerimizle birlikte 19 aracımız inşallah şehrimizin sokaklarında vatandaşlarımıza hizmet edecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesine dahil edilen yeni araçların tanıtım programı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Arif Bilge Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, araç-gereç ve ekipman altyapılarını her yıl düzenli olarak yenilediklerini ifade ederek, "Bu kapsamda 2025 yılında 24 yeni aracı filomuza takviye etmiştik. 2026 yılında ise 177 milyon liralık 19 ilave araç daha eklemiş oluyoruz. Filomuza kazandırdığımız bu iş makineleri arızlara daha hızlı müdahale edilmesini, sahadaki iş yükünün etkin şekilde yürütülmesini ve hizmet kalitesini daha da artırılmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

"KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI SUYU ULAŞTIRMAK İÇİN KAHRAMANCA MÜCADELE EDİYORSUNUZ”

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Osman Arı'nın katıldığı programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla 42 bin kilometrekarelik alanda 1.138 mahallede hizmet yürütmek için yoğun bir gayret sarf ettiklerini belirterek, KOSKİ ekiplerinin özellikle yoğun kuraklığın yaşandığı geçtiğimiz yıl Konyalılara kesintisiz ve sağlıklı suyu ulaştırmak için kahramanca mücadele ettiğini söyledi.

"ATIK SU ARITMA KAPASİTEMİZİ İKİ KATINA ÇIKARACAK SÜRECİ YÜRÜTÜYORUZ”

Coğrafi olarak Türkiye'nin en büyük ili olan Konya'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenen şehirlerden biri olduğunu anımsatan Başkan Altay, "Ama çevremizde yaşanan illerdeki su kesintisini insanımıza yaşatmamak adına gayret ediyoruz. Bundan sonra da gayret etmeye devam edeceğiz. KOSKİ'nin en önemli önceliği insanlara içme suyu sağlamak. Sonra yağmur suyuyla ilgili, afetlerden korumak ve çevreye duyarlı yaklaşımlarla insan kaynaklı atıkların çevreye zarar vermeden arıtılarak doğaya ulaşmasını sağlamak. Konya Büyükşehir ve KOSKİ olarak son dönemdeki en önemli yatırımımızı gerçekleştirerek atık su arıtma kapasitemizi iki katına çıkaracak süreci yürütüyoruz. Bahar ayında inşallah bununla ilgili temel atma törenimizi de gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

"BARAJLARIMIZIN DOLULUK ORANLARI SEVİNDİRMEYE BAŞLADI”

Sadece merkezde değil, merkezin dışındaki ilçelerin tamamında atık su arıtma tesisleri yaparak insan kaynaklı suların arıtılarak doğaya verilmesi ile ilgili de çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Bölgemizde bulunan Beyşehir Gölü, Tuz Gölü ve Mekke Gölü ile ilgili örnek çalışmalar yürütüyoruz. Ama tüm bunların yanında en önemlisi içme suyunu kesintisiz olarak şehre sağlayabilmek. İnşallah bu yıl yağışlar iyi gidiyor. Barajlarımızın doluluk oranları sevindirmeye başladı. Sorun yaşamayacağımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Rabbimden rahmet ve bereketin devam etmesi için dua ediyoruz” diye konuştu.

"2025'TE BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 7'LİK TASARRUF SAĞLAMAYI BAŞARABİLDİK”

Başkan Altay, bir taraftan da tasarruf konusunda gayret gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "KOSKİ olarak son dönemde yapmış olduğumuz çalışmalarla 2025 yılında geçen yıla göre 2024 yılına göre yüzde 7'lik bir tasarruf sağlamayı başarabildik. Bir taraftan biz yatırımlarımıza devam edeceğiz ama bir taraftan da her yaştan vatandaşımızın suyu tasarruflu kullanması için bilinçlendirme çalışmalarına da kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

"KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KOSKİ SADECE KONYA'DA DEĞİL, AFETLERDE DE ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPIYOR”

Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ olarak sadece Konya'da değil, afetlerde de çok önemli işler yaptıklarını belirterek konuşmasını sürdüren Başkan Altay şunları kaydetti:

"Bizim gözümüzde KOSKİ çalışanlarımızın hepsi birer kahraman. Özellikle Hatay'da yapmış olduğunuz işler. İşte geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'daki son işimiz olan Habib-i Neccar Camisinin açılışını gerçekleştirdik. Orada yolda, sokakta kimi görsek Konya'ya, Konyalılara dua ediyor. Bunda hepinizin emeği çok. Tekrar tüm Konyalılar adına afet bölgelerinde yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Tabii bu işleri yaparken en önemli farklılığımız, en önemli gücümüz yetişmiş insan kaynağımız. KOSKİ'nin adeta bir okul gibi eğitimden geçirerek işçisinden mühendisine tüm Türkiye'ye örnek insan kaynağı modeli bizim en önemli gücümüz. Ama kabul ediyoruz ki ‘alet işler el övünür.' Eğer makine ekipmanınızı yeteri kadar güçlendiremezseniz sahada, hele böyle büyük bir coğrafyada güçlü bir adım atamazsınız. Arızalara müdahale edemezsiniz. Su kaynaklarındaki suyu şehre getirmek için yeterince çalışma yapamazsınız.”

2018'DEN BERİ 417 MİLYON BEDELLE 104 YENİ ARAÇ FİLOYA DAHİL EDİLDİ

2018 yılında göreve geldikleri günden itibaren KOSKİ'nin araç filosunu güçlendirmek adına önemli işler yaptıklarını dile getiren Başkan Altay, "Bugüne kadar toplam 417 milyon bedelle 104 aracımızı KOSKİ'ye kazandırdık. 2025 yılı Nisan ayında 100 milyon bedelle 24 aracı hizmete almıştık. Şimdi bugün inşallah 177 milyon bedelle 19 aracımızı da hizmete almış olacağız. Böylece toplam 417 milyonluk güncel bedelle araç filomuzu güçlendirmiş oluyoruz. Kazandırdığımız araçlar içerisinde özellikle kombine, makineler sadece şehrimizde değil, özellikle Karadeniz bölgesindeki afetlerde AFAD tarafından ilk talep edilen araç olma özelliğini taşıyor. Bununla birlikte damperli kamyonlarımız, kazıcı yükleyicilerimiz, vidanjörümüz ve su tankerlerimizle birlikte 19 aracımız inşallah şehrimizin sokaklarında vatandaşlarımıza hizmet edecek. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” sözlerini sarf etti.

"GÜCÜMÜZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

2026 yılının bol yağışlı, bereketli, barajların dolduğu, insanların su kesintisi yaşamadığı, çevreye duyarlı projelerin artarak devam ettiği, başarılı bir yıl olmasını temennisinde bulunan Başkan Altay, "Emeğinizden dolayı tüm çalışma arkadaşlarımıza, Genel Müdürümüzün şahsında Genel Müdür Yardımcılarımıza, Daire Başkanlarımıza, müdürlerimize, şeflerimize ve çalışan işçi kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birlikte bu mübarek şehre hizmet etmek bizlere nasip oldu. Gücümüz artarak devam edecek. Araçlarımız Konya'mıza hayırlı, mübarek olsun” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

