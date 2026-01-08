Başkan Altay: “1 yılda 99,8 milyon metreküp atık su arıtılarak yeniden kullanıma kazandırıldı’’

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, çevre sağlığı açısından büyük önem taşıyan atık suların bertarafı ve arıtılmış suyun yeniden kullanımı konusunda yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025 yılı içerisinde Ilgın, Çumra, Doğanhisar, Derebucak ve Taşkent İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin tamamlanarak hizmete alındığını belirterek, “2025 yılı içerisinde Konya’daki atıksu arıtma tesislerimizde 99 milyon 839 bin 191 metreküp su arıtılarak yeniden kullanıma kazandırıldı. Ayrıca atık çamurlardan 4 milyon 476 bin 286 kilowatt saat elektrik enerjisi üretildi” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleriyle çevre sağlığını korurken arıtılmış suyun yeniden kullanımıyla su kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025 yılı içerisinde Ilgın, Çumra, Doğanhisar, Derebucak ve Taşkent İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin tamamlanarak hizmete alındığını belirtti. KOSKİ'nin Konya genelinde 2018 yılından bu yana toplam 14 atıksu arıtma tesisi inşa ettiğine vurgu yapan Başkan Altay, "Tamamlanan son yatırımlarla birlikte il genelindeki toplam atıksu arıtma tesisi sayısı 49'a ulaştı. İleri biyolojik arıtma teknolojileriyle donatılan tesisler, atık suların çevreye zarar vermeden arıtılmasını sağlarken, suyun yeniden kullanımına da imkân tanıyor” dedi.

Hayata geçirilen bu yatırımlarla hem çevreyi korumayı hem de su kaynaklarının verimli ve bilinçli kullanılmasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Altay, Konya'nın geleceğine değer katmaya devam ettiklerini ifade ederek, "2025 yılı içerisinde Konya'daki atıksu arıtma tesislerimizde toplam 99 milyon 839 bin 191 metreküp atık su arıtılarak yeniden kullanıma kazandırıldı. Ayrıca atık çamurlardan 4 milyon 476 bin 286 kilowatt saat elektrik enerjisi üretildi. Özellikle tarımsal sulama amaçlı değerlendirilebilen arıtılmış su, mevcut su rezervlerinin korunmasına önemli katkı sağlarken, kuraklık riskine karşı da sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde çevre yatırımlarımıza devam edeceğiz” cümlelerine yer verdi.

Konya genelinde hizmet veren 31 biyolojik ve 18 doğal olmak üzere toplam 49 atıksu arıtma tesisi, günlük 328 bin 477 metreküp arıtım kapasitesiyle çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir su yönetimine önemli katkı sağlıyor.

