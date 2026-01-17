GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,37
EURO
50,28
STERLİN
58,08
GRAM
6.519,99
ÇEYREK
10.722,71
YARIM ALTIN
21.327,20
CUMHURİYET ALTINI
42.519,97
KONYA Haberleri

Başkan Altay: “Avrupa Bisiklet Başkenti ve İİT Gençlik Başkenti olan Konya’mızda 2026 dolu dolu geçecek’’

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Altay: “Avrupa Bisiklet Başkenti ve İİT Gençlik Başkenti olan Konya’mızda 2026 dolu dolu geçecek’’
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Yönetim Kurulu tarafından Konya’nın 2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti seçilmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Konya’nın aynı zamanda 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanı taşıdığını kaydeden Başkan Altay, “Avrupa Bisiklet Başkenti ve İİT Gençlik Başkenti olan Konya’mızda 2026 yılı hem spor ve bisiklet alanında hem de gençlik alanında çok hareketli ve dolu dolu etkinliklerle geçecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Yönetim Kurulu tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti seçilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

"BU SÜRECE EN İYİ ŞEKİLDE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ”

Konya olarak bugüne kadar gençleri merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Gençlerin eğitimine, sosyal ve manevi gelişimine katkı sunan; gençlik meclisleri, gençlik merkezleri, kütüphaneler, bilim merkezi, spor tesisleri, gençlik kampları, eğitim destekleri, Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı gibi pek çok alanda örnek projeyi hayata geçirdik. Bu anlayışımızın uluslararası bir takdirle karşılık bulması bizleri son derece mutlu etti. Her zaman gençlerin fikirlerine değer verilen, katılımcı ve kapsayıcı bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Konya'nın tarihi ve kültürel birikimi, Hz. Mevlana'nın evrensel hoşgörü mesajı ve misafirperverliğiyle bu sürece en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya gayret edeceğiz. Konya'nın 2026 İİT Gençlik Başkenti seçilmesinin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konya'nın aynı zamanda 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanı taşıdığını anımsatan Başkan Altay, "Avrupa Bisiklet Başkenti ve İİT Gençlik Başkenti olan Konya'mızda 2026 yılı hem spor ve bisiklet alanında hem de gençlik alanında çok hareketli ve dolu dolu etkinliklerle geçecek” dedi.

GENÇLER ARASINDA DAYANIŞMANIN, KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİN VE ORTAK VİZYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

2015 yılından bu yana her yıl bir İİT üyesi ülkenin şehrinin seçildiği İİT Gençlik Başkenti programı, gençler arasında dayanışmayı, kültürel etkileşimi ve ortak vizyonu güçlendirmeyi hedefliyor. Program kapsamında seminerler, konferanslar, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal faaliyetler düzenleniyor. 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER