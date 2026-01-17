Başkan Altay: “Avrupa Bisiklet Başkenti ve İİT Gençlik Başkenti olan Konya’mızda 2026 dolu dolu geçecek’’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Yönetim Kurulu tarafından Konya’nın 2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti seçilmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Konya’nın aynı zamanda 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanı taşıdığını kaydeden Başkan Altay, “Avrupa Bisiklet Başkenti ve İİT Gençlik Başkenti olan Konya’mızda 2026 yılı hem spor ve bisiklet alanında hem de gençlik alanında çok hareketli ve dolu dolu etkinliklerle geçecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Yönetim Kurulu tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti seçilmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

"BU SÜRECE EN İYİ ŞEKİLDE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ”

Konya olarak bugüne kadar gençleri merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Gençlerin eğitimine, sosyal ve manevi gelişimine katkı sunan; gençlik meclisleri, gençlik merkezleri, kütüphaneler, bilim merkezi, spor tesisleri, gençlik kampları, eğitim destekleri, Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı gibi pek çok alanda örnek projeyi hayata geçirdik. Bu anlayışımızın uluslararası bir takdirle karşılık bulması bizleri son derece mutlu etti. Her zaman gençlerin fikirlerine değer verilen, katılımcı ve kapsayıcı bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Konya'nın tarihi ve kültürel birikimi, Hz. Mevlana'nın evrensel hoşgörü mesajı ve misafirperverliğiyle bu sürece en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya gayret edeceğiz. Konya'nın 2026 İİT Gençlik Başkenti seçilmesinin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konya'nın aynı zamanda 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanı taşıdığını anımsatan Başkan Altay, "Avrupa Bisiklet Başkenti ve İİT Gençlik Başkenti olan Konya'mızda 2026 yılı hem spor ve bisiklet alanında hem de gençlik alanında çok hareketli ve dolu dolu etkinliklerle geçecek” dedi.

GENÇLER ARASINDA DAYANIŞMANIN, KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİN VE ORTAK VİZYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

2015 yılından bu yana her yıl bir İİT üyesi ülkenin şehrinin seçildiği İİT Gençlik Başkenti programı, gençler arasında dayanışmayı, kültürel etkileşimi ve ortak vizyonu güçlendirmeyi hedefliyor. Program kapsamında seminerler, konferanslar, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile sosyal faaliyetler düzenleniyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu