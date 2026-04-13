Başkan Altay’dan “Gassal’’ yorumu: Güzel bir detay oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde gassalları hastalıktan korumak amacıyla geliştirilen ve “dünyada ilk ve tek” olarak ifade edilen otomatik cenaze yıkama makinesi, TRT’nun dijital platformu Tabii’de yayınlanan Gassal dizisinde izleyiciyle buluştu. Dizide yer verilen yerli üretim teknoloji sosyal medyada geniş ilgi görürken, görüntüleri paylaşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından samimi değerlendirmelerde bulundu.

Gassal dizisinin 3. sezon 23. bölümünde, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirildiği belirtilen cihazın gassallara hediye edilmesi konu edildi. "Otomatik ölü yıkama makinesi”, yıkama sürecini tamamen otomatik hale getirmesiyle öne çıktı. Geleneksel bir mesleğin teknolojiyle buluştuğu sahneler, izleyicilerde hem şaşkınlık hem de tebessüm uyandırdı.

Dizide Dikkat Çeken Konya Detayı

Tamamen yerli imkanlarla geliştirildiği ifade edilen sistem, Konya'nın sanayi ve teknoloji alanındaki vizyonuna da dikkat çekti. Gassalların iş yükünü azaltmayı hedefleyen bu yenilikçi çözüm, dizinin atmosferine farklı bir boyut kazandırdı.

Konya Büyükşehir Beelediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs dönemine ilişkin yaptığı paylaşımda, o süreçte geliştirilen bir çalışmanın yıllar sonra bir dizide karşısına çıkmasının dikkat çekici bir detay olduğunu ifade etti.

"Unutulmayacak Zor Günlerdi”

Altay, pandemi sürecinin herkes için zorlu geçtiğini belirterek, o dönemin hafızalarda derin izler bıraktığını vurguladı. Koronavirüs döneminin hem bireysel hem de toplumsal anlamda önemli tecrübeler kazandırdığını dile getirdi.

"Gassal” Dizisine Gönderme

Pandemi döneminde zorunluluklar nedeniyle ortaya çıkan bir çalışmanın, yıllar sonra Gassal dizisinde Baki karakterine yardımcı bir unsur olarak yer almasının kendileri için ilginç bir detay olduğunu ifade etti.

"Aramız Hoş Olsun” Mesajı

Altay, açıklamasında "Muzaffer Başkanın da dediği gibi; aramız hoş olsun” sözlerine yer vererek mesajını samimi bir temenniyle tamamladı.

Koronavirüs dönemi, hepimiz için unutulmayacak kadar zor günlerdi.



O günlerin mecburiyetiyle geliştirdiğimiz bir çalışmanın, yıllar sonra #Gassal dizisinde Baki'ye yardımcı olarak karşımıza çıkması güzel bir detay oldu.



Muzaffer Başkanın da dediği gibi; aramız hoş olsun. pic.twitter.com/qtmUpu32ul — Uğur İbrahim Altay (@u_ibrahim_altay) April 13, 2026

