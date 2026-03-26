GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Altay duyurdu! 42 Bin kişiye sebze yetiştirme seti hediye edilecek
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, doğal hayatı evlerin balkonlarına taşımak için “Balkonlar Bostan Olsun” projesini hayata geçireceklerini açıkladı. Başkan Altay, “1 Nisan’da kayıt almaya başlayacağımız projeye ilk başvuran 42 bin hemşehrimize sebze yetiştirme seti hediye edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir yaşamında üretim kültürünün yaygınlaşması ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla "Balkonlar Bostan Olsun” projesini hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, bir tarım şehri olan Konya'da doğal hayatı evlerin balkonlarına taşımak amacıyla "Balkonlar Bostan Olsun” projesini başlattıklarını söyledi. 

Projenin yalnızca bir sosyal katkı olmadığını, aynı zamanda Konya'nın tarımsal vizyonunun da bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Balkonlarımızı küçük birer bostana dönüştürerek hem çocuklarımızın doğayla bağını güçlendirmeyi hem de aile ekonomisine küçük de olsa katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu kapsamda 1 Nisan'da kayıt almaya başlayacağımız projeye ilk başvuran 42 bin hemşehrimize sebze yetiştirme seti hediye edeceğiz. Hemşehrilerimizin balkon, teras ve küçük alanlarda sebze yetiştirmeleri; özellikle çocukların bitkinin büyüme sürecini gözlemlemesi, sorumluluk alması ve doğayı tanıması bizim için çok kıymetli. Ben tüm hemşehrilerimi projeye katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İLK BAŞVURAN 42 BİN KİŞİYE SEBZE YETİŞTİRME SETİ 

"Balkonlar Bostan Olsun” projesi kapsamında şartları uyan ve ilk başvuran hakkı 42 bin kişiye Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sebze yetiştirme seti dağıtılacak.

Set içerisinde; 2 adet saksı, 1 saksı tabağı, 26 litre torf, 3 biber fidesi, 2 domates fidesi ve 1 fesleğen fidesi olmak üzere toplam 6 fide yer alacak. Dağıtılacak fideler, balkon ve küçük alanlarda yetiştirilmeye uygun türlerden seçilecek.

BAŞVURU SÜRECİ 

Başvuruların 1-8 Nisan tarihleri arasında yalnızca internet üzerinden alınacağı projede, dağıtım süreci ise 4-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak vatandaşların Meram, Selçuklu veya Karatay'da ikamet etmesi, 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Projeye her hane adına yalnızca bir başvuru yapılabiliyor.

Başvurular yalnızca "balkonbostan.konya.bel.tr” adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Başvuru yapan kişinin cep telefonuna gönderilecek doğrulama kodu ile telefon numarası sisteme kaydedilecek.

Süreçle ilgili tüm bilgilendirmeler ve iletişim, kayıt esnasında verilen numara üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • VS
    Vijdan sürücü
    3 saat önce

    Çok güzel çok beğendim proje yi

    • Cevapla
    • Begen (1)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
