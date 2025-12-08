Başkan Altay duyurdu! Türkiye’de ilk kez uygulanıyor: Marangozlar köprüsü 3+3 şerit olarak tamamlanıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara Yolu-Adana Çevreyolu kesişimindeki Marangozlar Köprülü Kavşağı’nda yürüttükleri çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, “Alttaki geçişlerin ardından, çalışmaların tamamlanmasını beklemeden köprünün üst kısmında iki şeridi de ulaşıma açmış bulunuyoruz. Yonca bağlantılarının tamamlanmasıyla üçüncü şerit ile katılma ve ayrılma şeritlerini de en kısa sürede kullanıma sunacağız. Böylece köprümüz 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş, artı 1’er şerit ayrılma ve katılma şeridi olacak şekilde hizmet verecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Marangozlar Köprülü Kavşağı'nın alt kısmından sonra, üst kısımda tamamlanan 2 şerit trafiğe açıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir içi ulaşımda kritik öneme sahip Ankara Caddesi - Adana Çevreyolu kesişiminde yer alan Marangozlar Köprülü Kavşağı'nda, ömrünü tamamlayan mevcut köprüyü yıkarak yeniden inşa ettiklerini söyledi.

ÜSTTE TAMAMLANAN 2 ŞERİT HİZMETE GİRDİ

Köprülü kavşağın alttan geçişlerini 3 Kasım'da verdiklerini, çalışmaların hızla ilerlediğini anımsatan Başkan Altay, "Alttan verdiğimiz geçişlerin ardından, şimdi de köprüdeki çalışmaların tamamlanmasını beklemeden üst kısmında tamamlanan iki şeridi ulaşıma açmış bulunuyoruz. Yonca bağlantılarının tamamlanmasının ardından üçüncü şeritler ile 1'er şerit ayrılma ve katılma şeridini kullanıma sunacağız. Böylece köprümüz 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş, artı 1'er şerit ayrılma ve katılma şeridi olacak şekilde hizmet verecek. Aynı zamanda kar-buz engelleme sistemleri yaptığımız yonca kollarıyla katılım ve ayrılma şeritleri standartlara uygun hale getirilmiş olacak. Konya'mız için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Köprülü kavşağın çelik tünelin içinden geçilen bir yapıya sahip olduğunu, ayrıca bisiklet ve yaya yolu için de bir tünel oluşturulduğunu kaydeden Başkan Altay, "Türkiye'de ilk kez denenen bir yapıyı Konya'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenilediğimiz köprüyle araç yoğunluğunun yüksek olduğu bu bölgede hem trafik akışının rahatlatacak hem de sürüş güvenliğini artıracağız. Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız bundan sonra da kararlılıkla sürecek” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu