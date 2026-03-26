Başkan Altay duyurdu! Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na kayıtlar başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 5’incisini düzenleyeceği Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na kayıtlar devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm sporseverleri 3 Mayıs tarihinde, 21 kilometre, 10 kilometre ve 5 kilometre olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirilecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu’na kayıt yaptırmaya davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na ilginin her yıl giderek arttığını belirterek, "Bu yıl 3 Mayıs'ta 5'inci kez düzenleyeceğimiz bu organizasyon ile farklı ülkelerden sporcuları Konya'da bir araya getirmeye devam edeceğiz. Şehrimizin dinamizmini ve enerjisini yansıtan bu etkinliğin her geçen yıl daha da güçlenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

SPORSEVERLER KONYA'YI KEŞFETME İMKANI BULUYOR

Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nun şehrin uluslararası alandaki görünürlüğüne katkı sunduğuna da dikkati çeken Başkan Altay, "Konya Yarı Maratonu ile sporun yanı sıra şehrimizin kültürü ve misafirperverliği de ön plana çıkıyor. Tüm sporseverleri 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na kayıt yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ELİT SPORCULAR KONYA'DA BULUŞUYOR

Bir spor etkinliği olmanın ötesine geçen Konya Yarı Maratonu, bu yıl da güçlü bir sosyal sorumluluk projesi kimliğiyle öne çıkıyor.

Bu yıl Konya Yarı Maratonu'na katılmak isteyen sporcular için üç farklı kayıt dönemi oluşturuldu. Erken kayıt yaptıran koşucular, daha avantajlı ücretlerle organizasyonda yer alma imkânı bulacak.

PARKURDA YENİLİK

Beşincisisi düzenlenecek Konya Yarı Maratonu'nda bu yıl parkurda değişikliğe gidildi. Geçtiğimiz yıllarda 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı yarış düzenlenirken, bu yıl Halk Koşusu yerine 5 kilometrelik yeni parkur eklendi.

GELİRLER SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE AKTARILACAK

Organizasyondan elde edilecek kayıt gelirleri bu yıl da Selçuklu Otizimli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezine aktarılacak.

HAREKETİN MERKEZİNDE OL

"Hareketin merkezinde ol” sloganıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu; 21 kilometre, 10 kilometre ve 5 kilometre olmak üzere üç farklı kategoride, her yaştan ve her seviyeden koşucuyu Konya'da buluşturacak. Organizasyonla ilgili detaylı bilgiye ve kayıt formuna "konyayarimaraton.com” adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu