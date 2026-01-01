Başkan Altay Filistin’e destek için yeni yılın ilk sabah namazında Konyalılarla buluştu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2026 yılının ilk gününde İsrail zulmü altındaki Filistin’e destek olmak amacıyla Kapu Camii’nde sabah namazında vatandaşlarla buluştu.
Konya'da 2026'nın ilk sabahında Kapu Camii'nde "Ailece Sabah Namazında Buluşuyoruz” programı gerçekleştirildi.
İsrail zulmü altındaki Filistin'e destek olmak için "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" temasıyla düzenlenen programda Konyalılar yeni yılın ilk sabah namazında aileleriyle birlikte Kapu Camisi'ne akın etti.
Sabah namazı buluşmasına; AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Müftüsü Ali Öge ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Altay, "Yeni yılın ilk sabahında hemşehrilerimizle birlikte sabah namazında buluşarak, İsrail zulmü altında büyük bir insanlık dramı yaşayan Filistinli kardeşlerimiz için dualar ettik. Filistin için sessiz kalmadığımızı, unutmadığımızı bir kez daha hep birlikte ifade ettik” diye konuştu.
İl Müftüsü Ali Öge tarafından kıldırılan sabah namazı sonrası Kapu Camii'ni dolduran Konyalılar Gazze ve tüm şehitler için dualar etti.
"Ailece Sabah Namazında Buluşuyoruz” programı, Milli İrade Platformu tarafından Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne dikkat çekmek amacıyla yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.
