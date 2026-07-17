Başkan Altay hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve Yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Dere Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek, hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, Kur’an-ı Kerim öğrenmeye ve hafızlığa çalışan öğrencilere başarılar diledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Meram Dere Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.
Hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Altay, öğrencilerle sohbet ederek eğitimlerine dair bilgi aldı.
Başkan Altay, çocukların ve gençlerin milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Kıymetli yavrularımızın Kur'an-ı Kerim öğrenmeye, manevi eğitim almaya olan ilgisi ve gayreti bizleri çok mutlu ediyor. Onların bu yöndeki istekleri, geleceğimiz adına bizlere umut veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de çocuklarımızın yarınlara güvenle hazırlanması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye, onlar için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve hafızlığa çalışan öğrencilere başarılar dileyen Başkan Altay, bu süreçte çocuklarını destekleyen anneleri, babaları ve onların yetişmesine katkı sunan öğretmenleri de tebrik etti.
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