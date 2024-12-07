Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana’yı anma törenleriyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu. Altay, “Vefatını “vuslat”, öldüğü günü “Şeb-i Arus” olarak niteleyen Hazreti Mevlana’yı vuslatının 751. sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. Hazreti Mevlana ve ahirete irtihal eden tüm Hakk dostlarına Allah’tan rahmet diliyorum.“ ifadelerini kullandı.

Konya'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı.

Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taş Bina'da basın toplantısı düzenledi.

"17 ARALIK'A KADAR GÜZEL ETKİNLİKLERLE DOLU DOLU GEÇECEK"

Burada konuşan Başkan Altay, "Hazreti Mevlana'nın Hakk'a Vuslat'ının 751'inci yılı vesilesiyle Konya olarak çok yoğun günler yaşıyoruz. Bugün; Şems-i Tebrizî Türbesi ziyareti, Mevlâna Müzesi'nde Gülbâng ve Duâ, "Muhabbet Vakti” yürüyüşü ve Nevbe merasimi ile başlayan törenler kapsamında ilk sema mukabelesi de yapıldı. İnşallah 17 Aralık'a kadar sema mukabeleleri ve birbirinden güzel etkinliklerle dolu dolu geçecek. Sema mukabelelerinin yanı sıra; sergiler, Türbeönü Buluşmaları, Selsebil Konserleri, Mesnevi sohbetleri, paneller, konferanslar, Liselerde Mevlâna ve Mevlevîlik Konferansları, Sadreddin-i Konevi'yi anma programı, Uluslararası Sempozyum, Mevlevî Evrâd-ı Şerîf'i, Mevlevi müziği meşki gibi onlarca farklı etkinlikle bu yıl da Selçuklu dârülmülkü, sevgi ve kardeşlik şehri Konya'mızın manevi iklimini doyasıya yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

"KONYA OLARAK HER YIL O'NUN "GEL" ÇAĞRISINA VEFA GÖSTERİP GELEN ON BİNLERCE SEVENİNİ AĞIRLIYORUZ"

Devamında Altay, "Hazreti Mevlâna büyük bir Hak aşığıdır. İnsanlığın düşünce kavramında yepyeni ufuklar açan, insanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda kurtuluş reçetesi sunan Mevlana; hem Konya'mızı hem de dünyayı aydınlatan bir mana güneşidir. Mevlâna Celâleddin-i Rûmi'nin evrensel mesajlarını, gönüllerde bıraktığı izlerle hala güçlü bir şekilde hissediyoruz. Onun sevgi dolu sözleri, hoşgörü anlayışı ve insanlık sevgisi, yüzyıllardır dünya genelinde insanların kalplerinde derin izler bırakmıştır. Konya olarak her yıl O'nun "gel” çağrısına vefa gösterip gelen on binlerce sevenini ağırlıyoruz. Bu yıl "Muhabbet Vakti” temasıyla gerçekleştirilecek sema törenleri ve onlarca etkinliğin; Hazreti Mevlana'nın ve düşüncelerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olması en büyük temennimizdir. Hazreti Mevlana, "Aşk bahçesinde gül yetişir, diken değil” diyor. Aşkın, merhametin ve hoşgörünün hâkim olduğu bir dünyada kin, nefret ve ayrımcılığın yerini muhabbet alır. Muhabbet, ölümsüz dostluklara dönüşür. Bugün dünyanın içinde bulunduğu buhranlardan çıkış yolu, Mevlana'nın yüzyıllar öncesinde ortaya koyduğu, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber kaynaklı düşünceleridir. Bu vesileyle, dünya üzerindeki zulümlerin son bulmasını, barış ve kardeşlik ikliminin, Hazreti Mevlana'nın anlayışı ışığında yeniden tesis edilmesini ümit ediyorum. Başta Filistin olmak üzere tüm dünyada barışın sağlanmasını, kardeşlik rüzgârları esmesini ve masum insanları katleden soykırımcıların gereken cezayı almasını temenni ediyorum. Vefatını "vuslat”, öldüğü günü "Şeb-i Arus” olarak niteleyen Hazreti Mevlana'yı vuslatının 751. sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. Hazreti Mevlana ve ahirete irtihal eden tüm Hakk dostlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Bakanımıza, bugün bizleri yalnız bırakmayan Bakan Yardımcımıza, Sayın Valimize, Genel Müdürümüze, İl Müdürümüze ve programlara katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Mevlana dostlarını bu güzel şehirde ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyacağımızı ifade ediyor, sizleri muhabbetle selâmlıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi