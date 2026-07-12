Başkan Altay: “Konya Kültür Günleri’nde şehrimizin güzelliklerini hep birlikte yeniden hatırlamış oluyoruz’’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’ta ilk kez düzenlenen Konya Kültür Günleri’nde vatandaşlarla buluştu. Konya’nın 31 ilçesinin yöresel kültürünü, geleneklerini ve zengin mutfağını tanıtan stantları gezerek bilgi alan Başkan Altay, “Konya kadim bir şehir, 31 ilçesinde farklı kültürleri, farklı ananeleri taşıyan bir şehir. Konya Kültür Günleri’nde şehrimizin güzelliklerini hep birlikte yeniden hatırlamış oluyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sazımda Söz Var” ismiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Konya Kültür Günleri Kültürpark'ta yoğun ilgi görüyor.

Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma günü başlayan ve Konyalıların büyük beğenisini kazanan Konya Kültür Günleri'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

STANTLARI GEZEREK BİLGİ ALDI

Kültürpark'ta etkinlik alanında Konya'nın 31 ilçesinin yöresel kültürünü, geleneklerini ve zengin mutfağını tanıtan stantları ziyaret eden Başkan Altay, ilçelerin kendine özgü ürünleri, el sanatları ve yöresel lezzetleri hakkında bilgi alarak vatandaşlarla sohbet etti.

"KONYA'NIN GÜZELLİKLERİNİ HEP BİRLİKTE YENİDEN HATIRLAMIŞ OLACAĞIZ”

Konya'nın kalbinde ilçeleri tanıttıkları önemli bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Başkan Altay, "Konya kadim bir şehir ve 31 ilçesinde farklı kültürleri, farklı ananeleri taşıyan bir şehir. Aslında 3 günde yapmaya çalıştığımız şey, belediye başkanlarımızla birlikte ilçelerimizin kültürünü, gastronomisini hatırlatabilmek ve sizin çocuklarınıza aslında nereli olduklarını anlatmanıza bir fırsat sunmak. Çünkü hepimizin bir ilçe geçmişi var. Anamız, babamız, dedemiz, nenemiz bir ilçeden çoğunlukla göçerek gelmiş ve günlük telaşının içerisinde bazen bunu anlatmaya fırsatımız olmuyor. Bu etkinlik aslında tam da bunun için var. Konya Kültür Günleri'nde şehrimizin güzelliklerini hep birlikte yeniden hatırlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

KONYA KÜLTÜR GÜNLERİ'NE KATILAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Altay, "Özellikle çocuklarımıza dönük etkinliklerle hem onların eğlenceli vakit geçirmelerini arzu ediyoruz hem de kültürümüzü anlasınlar istiyoruz. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mekanda çok daha güzel programlarla buluşmayı temenni ediyoruz. Bu bir başlangıç olsun inşallah. Bundan sonra kültür günlerimizi, ilçe tanıtım günlerimizi yapmaya devam edelim. Nüfusu 20 binin üzerindeki ilçelerimizde de birer günlük etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Böylece ilçelerimizde de bir etkinlik olsun istiyoruz. Sonra inşallah daha küçük ilçelerimizde de programları yaparız. Konya Kültür Günlerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

"Sazımda Söz Var” sloganıyla Cuma günü başlayan Konya Kültür Günleri'nin 12 Temmuz Pazar günü olan son günü etkinlikleri kapsamında; Bozkır Ekibi, Zafer Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, Masal Anlatım ve Aile Atölyeleri, Mazhar Sakman Anma Programı ve Müzik Dinletisi, Modern Folk Müziği Topluluğu Konseri ve Aleyna Çalık Konseri gerçekleştirilecek.

Konya Kültür Günleri'nde çocuklar ve gençler de yaşadıkları kadim şehrin kültürünü yakından tanıma fırsatı bulurken kendileri için kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlenerek keyifli vakit geçiriyor.

İlçe belediyelerinin katkısıyla kurulan stantlarda ilçelerin her biri; yöresel ürünlerini, el sanatlarını, gastronomi kültürünü, tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtan içeriklerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Konya Kültür Günleri, 12 Temmuz Pazar günü saat 21.30'da sona erecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu