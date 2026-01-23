GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Başkan Altay: “Konya Okulu’nda süreklilik arz eden ilim geleneği yeniden ihya ediliyor’’

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Altay: “Konya Okulu’nda süreklilik arz eden ilim geleneği yeniden ihya ediliyor’’
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadim medeniyetimizin ilim, irfan ve hikmet mirasını günümüz dünyasının ihtiyaçlarıyla yeniden buluşturan “Konya Okulu” projesi kapsamında bugüne kadar 444 ders programı icra edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Okulu’nda süreklilik arz eden bir ilim geleneği yeniden ihya ediliyor. Gençlerimizin, akademisyenlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin bu ilim halkalarına gösterdiği ilgi bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah bu geleneği daha da güçlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Konya Okulu”, şehrin ilim ve düşünce dünyasına katkı sunmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Okulu'nun sadece bir eğitim faaliyeti değil, aynı zamanda medeniyet tasavvurunun bir yansıması olduğunu vurguladı.

Konya'nın, asırlardır ilmin, irfanın ve hikmetin merkez şehri olduğunu anımsatan Başkan Altay, "Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu köklü mirası bugünün insanıyla yeniden buluşturmayı, geçmişten geleceğe sağlam bir ilim köprüsü kurmayı amaçladık. Konya Okulu, bu anlayışın somut bir tezahürüdür” ifadelerini kullandı.Konya Okulu'nun, yalnızca akademik bilgi sunmakla kalmadığını, aynı zamanda düşünce, ahlak ve hikmet eksenli bir bakış açısı kazandırdığını dile getiren Başkan Altay, "Alanında uzman akademisyenler, ilim insanları ve düşünürlerin katılımıyla düzenlediğimiz Konya Okulu'nda; Mesnevi sohbetleri, tefsir, hadis, tasavvuf, felsefe ve kelam başta olmak üzere birçok alanda Konya'mızda süreklilik arz eden bir ilim geleneği yeniden ihya ediliyor. Bugüne kadar 444 ders programını başarıyla gerçekleştirdik. Gençlerimizin, akademisyenlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin bu ilim halkalarına gösterdiği ilgi bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah bu geleneği daha da güçlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz. Ben ilgili tüm vatandaşlarımızı derslerimize davet ediyorum” diye konuştu.

Konya Okulu'nda öne çıkan temel konular, Selçuklu medeniyetinin oluşumunda büyük etkileri olan başta tefsir ve hadis (Buhari) okumaları olmak üzere çeşitli alanları kapsıyor. Ayrıca, Mevlana, Konevi, Hadimi, Haris el-Muhasibi, Kadı Iyaz gibi önemli İslam büyükleri ve düşünürleri hakkında da detaylı konuların ele alındığı Konya Okulu'nda, katılımcılara İslam kültürü, tarihi ve düşünce dünyasıyla ilgili geniş bir perspektif sunuluyor.

Konya Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat'ta 20 Ekim 2023'te Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katılımı ile başlayan "Konya Okulu”nda bugünde kadar 444 ders programı başarıyla icra edildi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

