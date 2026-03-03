Başkan Altay “Külliye’de Ramazan“ Etkinliklerinde Yer Alan Konya Bilim Merkezi etkinlik alanında çocuklarla buluştu
- Güncelleme Tarihi:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki “Külliye’de Ramazan” etkinlikleri kapsamında oluşturduğu etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Başkan Altay, herkesi bu güzel atmosferi yaşamak için Ramazan ayı boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konya Bilim Merkezi, çocuklara bilimi sevdirme misyonunu bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Külliye'de Ramazan” etkinliklerinde Konya Bilim Merkezi tarafından açılan etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.
Etkinlik alanında çocuklarla ve ailelerle sohbet eden Başkan Altay, "Ramazan ayının manevi iklimini bilimle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konya Bilim Merkezimiz bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocuklarımızla buluşuyor. Yoğun ilgi gören alanda yavrularımız hem eğleniyor hem de bilimin keyifli dünyasını keşfediyor. Amacımız; merak eden, araştıran ve üreten bir nesil yetişmesine katkı sunmak. Ben tüm hemşehrilerimi ve Ankaralıları bu güzel atmosferi yaşamak için Ramazan ayı boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konya Bilim Merkezi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oluşturduğu etkinlik alanı 18 Mart'a kadar hafta içi 12.00-17.00, hafta sonu: 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”