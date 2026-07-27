Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi’yle birlikte yürüttüğü “Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi” kapsamında şehre kazandıracağı Mevlevi Dergahı inşaatını tüm hızıyla sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi” kapsamında hayata geçirilecek Mevlevi Dergahı inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Türbesi arkasında Karatay Belediyesi ile birlikte ortaklaşa olarak tarihi bir dönüşüme imza attıklarını ifade etti.

"MİSAFİRLERİN DE BÜYÜK BEĞENİSİNİ KAZANACAĞINA İNANIYORUM''

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak inşasını sürdürdükleri Mevlevi Dergahı'nın da bu projenin en önemli yapılarından biri olacağını kaydeden Başkan Altay, "Mevlevi dergâhı, Konya'mızın manevi kimliğine yakışır bir eser olarak yükseliyor. İnşaatın şu ana kadar yüzde 45'lik bölümünü tamamladık. Amacımız, Mevlana Meydanı ve çevresini ziyaretçilere huzur veren ve geçmişin ruhunu bugüne taşıyan bir cazibe merkezi haline getirmektir. Bu eser yalnızca taş ve ahşaptan oluşan bir yapı değil; Selçuklu ve Osmanlı medeniyet anlayışını, Mevlevi kültürünü ve Konya'nın asırlık hafızasını yaşatacak önemli bir miras olacak. Geleneksel mimarimizin en zarif örneklerini barındıracak dergâhımızın şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerin de büyük beğenisini kazanacağına inanıyorum. Konya'mızın tarihine, kültürüne ve turizmine uzun yıllar hizmet edecek bu kıymetli eseri en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

GELENEKSEL MİMARİNİN EN ZARİF ÖRNEKLERİNİ BARINDIRACAK

Toplam 3 bin 158 metrekare inşaat alanına sahip olacak Mevlevi Dergâhı, 5 bin 950 metrekarelik peyzaj düzenlemesiyle Konya'nın tarihi siluetine uyum sağlayacak şekilde planlandı.

Yapının içerisinde 1.680 metrekare bodrum kat, 1.375 metrekare zemin kat ve semahane bölümünde 103 metrekare asma kat yer alıyor.

Radye temel üzerine betonarme çerçeve taşıyıcı sistemle inşa edilen yapı, geleneksel mimarinin estetik detaylarını günümüze taşıyacak.

Projede mukarnas işlemeli havuzlar, kündekârî kapılar, revzen uygulamaları, ahşap kemerler, işlemeli tavanlar ve lokmalı demir parmaklıklar gibi klasik Türk-İslam sanatının seçkin örnekleri yer alacak.

Geniş yeşil alanlar, süs havuzları, su yolları ve bahçe köşküyle birlikte tasarlanan Mevlevi Dergâhı, tamamlandığında Mevlana Türbesi çevresindeki tarihi atmosferi tamamlayan önemli bir yaşam ve ziyaret alanı olarak Konya'ya hizmet verecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu