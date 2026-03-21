GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,87
EURO
52,00
STERLİN
59,93
GRAM
6.936,55
ÇEYREK
11.445,97
YARIM ALTIN
22.815,64
CUMHURİYET ALTINI
45.437,04
KONYA Haberleri

Başkan Altay: “Nevruz’un insanlık için huzura Türk dünyasında birliğe, şehirlerimizde berekete vesile olmasını diliyorum’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 21 Mart Nevruz Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, “Nevruz Bayramı’nın insanlık için huzura, Türk dünyasında birlik ve beraberliğe, şehirlerimizde berekete vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 21 Mart Nevruz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Nevruz; baharın gelişiyle birlikte gönüllerimize umut, coğrafyamıza diriliş ve kardeşliğimize yeni bir kuvvet getiren kadim bir bayramdır. Türk dünyasının ortak hafızasında asırlardır canlılığını koruyan Nevruz; toprağın yeniden canlanışını, tabiatın uyanışını ve insanlığın yeni bir başlangıca olan inancını simgelemektedir.

Ortak tarihimizden ve köklü medeniyet birikimimizden beslenen Nevruz; ortak kültürümüzün en güçlü nişanelerindendir. Bu anlamlı tarih bizlere birlik olmanın, dayanışmayı büyütmenin ve kardeşlik hukukunu daha da güçlendirmenin kıymetini hatırlatmaktadır. Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Anadolu'dan gönül coğrafyamızın dört bir yanına uzanan bu büyük kültür iklimi; aynı sevinçte buluşan, aynı umudu paylaşan ve aynı istikamete yürüyen gönüllerin bayramıdır.

Bugün bizlere düşen görev; Nevruz'un taşıdığı barış, muhabbet, bereket, birlik ve yenilenme ruhunu şehirlerimizde, kurumlarımızda ve insani ilişkilerde daha güçlü şekilde yaşatmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Türk dünyasının ve gönül coğrafyamızın Nevruz Bayramı'nı yürekten kutluyor; Nevruz'un insanlık için huzura, Türk dünyasında birlik ve beraberliğe, şehirlerimizde berekete vesile olmasını temenni ediyorum.

Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun.”

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Reklam
Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
