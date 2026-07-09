Başkan Altay tüm Konyalıları davet etti! Kültürpark’ta 3 gün boyunca türlü türlü etkinlikler

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Sazımda Söz Var” sloganıyla 10-12 Temmuz tarihleri arasında Konya Kültür Günleri düzenlenecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçenin kültürel zenginliklerini bir araya getirecek organizasyonda konserler, çocuk etkinlikleri, sergiler, el sanatları ve yöresel lezzetlerin yer alacağını belirterek, tüm Konyalıları Kültürpark’ta gerçekleştirilecek Konya Kültür Günleri’ne davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 gün boyunca Kültürpark'ta gerçekleştirilecek etkinliğin Konya'nın tüm ilçelerinin kültürel zenginliğini aynı çatı altında buluşturan geniş kapsamlı bir tanıtım organizasyonu olduğunu belirtti.

Konya'nın asırlardır farklı kültürleri, gelenekleri ve zenginlikleri bünyesinde barındıran kadim bir şehir olduğunu anımsatan Başkan Altay, "Konya Kültür Günleri ile ilçelerimizin sahip olduğu kültürel mirası hemşehrilerimizle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinlikler kapsamında konserler, çocuk etkinlikleri, yöresel lezzetler, folklör, el sanatları ve sergiler yer alacak. Tüm hemşehliremizi 10 Temmuz Cuma günü başlayacak bu güzel organizasyona davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA'NIN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ YAKINDAN TANITILACAK

Konya Kültür Günleri kapsamında Kültürpark'ta kurulacak stantlarda 31 ilçenin her biri; yöresel ürünlerini, el sanatlarını, gastronomi kültürünü, tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtan içeriklerle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Üç gün sürecek programda ayrıca ilçelerin tanıtım sunumları, halk oyunları gösterileri, yerel sanatçı performansları ve çeşitli kültürel sahne etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Konya'nın her ilçesine özgü folklorik değerler ve geleneksel kültür unsurları ziyaretçilerle buluşacak.

3 GÜN BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Konya Kültür Günleri kapsamında 10 Temmuz Cuma günü; Atilla Özdek Türkülerde Konya Konseri, Masal Anlatım ve Aile Atölyeleri, Rıza ve Mustafa Konyalı Anma Programı Müzik Dinletisi, Bozkır Kaşık Ekibi, Melihat Gülses Konseri yapılacak.

11 Temmuz Cumartesi günü; Fasl-ı Muhabbet Konseri, Ilgın Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Masal Anlatım ve Aile Atölyeleri, Kör Ahmet'i Anma Programı ve Müzik Dinletisi, Modern Folk Müziği Topluluğu Konseri, Hasan Genç Konseri yapılacak.

12 Temmuz Pazar günü ise; Bozkır Ekibi, Zafer Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, Masal Anlatım ve Aile Atölyeleri, Mazhar Sakman Anma Programı ve Müzik Dinletisi, Modern Folk Müziği Topluluğu Konseri ve Aleyna Çalık Konseri gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında 3 gün boyunca çocuk etkinlikleri, sergiler ve ikramlar yer alacak.

Konya Kültür Günleri, 10-11-12 Temmuz tarihlerinde 12.00-21.30 arası ziyarete açık olacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu