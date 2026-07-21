Başkan Altay tüm Sivil Toplum Kuruluşlarını “STK Proje Destek Programı’’na başvuruya davet etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri STK Proje Destek Programı’nı bu yıl da sürdürdüklerini duyurdu.

Bu yıl "Bağımsızlık” teması kapsamında toplumu ve aile yapısını güçlendirecek projelere öncelik vereceklerini aktaran Başkan Altay, "Bu yıl da Sivil Toplum Kuruluşlarımızın projelerini desteklemek için başvuruları almaya başladık. Bizler bu programı maddi bir destekten öte; Konya'mızın geleceğine ve nesillerimizin selametine yapılan en kıymetli yatırım olarak görüyoruz. Bu vesileyle tüm sivil toplum kuruluşlarımızı programımıza başvurmaya davet ediyorum. Proje Destek Programımızın Konya'mıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Proje Destek Programı kapsamında bu yıl da proje başvurularını almaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Konya'nın tarih boyunca dayanışmanın, kardeşliğin ve birlikte başarmanın şehri olduğunu belirtti.

Konya'daki bu güçlü geleneğin en önemli taşıyıcılarından birinin sivil toplum kuruluşları olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Şehrimizin her alanında büyük bir gayretle çalışan sivil toplum kuruluşlarımız; toplumsal dayanışmamızı güçlendiren ve ortak geleceğimize değer katan çok önemli çalışmalar yürütmektedir” dedi.

"ÖNCELİĞİMİZİ TOPLUMUMUZU VE AİLE YAPIMIZI GÜÇLENDİRECEK PROJELERE VERECEĞİZ”

Başkan Altay, bu alandaki çalışmaların önemine değinerek, "Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu gayreti desteklemek ve sivil toplumumuzla olan iş birliğimizi daha da güçlendirmek amacıyla geçtiğimiz yıl STK Proje Destek Programımızı hayata geçirmiştik. Programımıza 90 sivil toplum kuruluşumuz başvurmuş, yapılan değerlendirmeler sonucunda 13 projemiz destek almaya hak kazanmıştı. Bu yıl da Sivil Toplum Kuruluşlarımızın projelerini desteklemek için başvuruları almaya başladık. 2026 yılı STK Proje Destek Programımızda önceliğimizi, ‘Bağımsızlık' teması kapsamında toplumumuzu ve aile yapımızı güçlendirecek projelere vereceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY, ÜRETECEĞİ PROJELERLE BU SÜRECE KATKI SUNACAK TÜM STK'LARA BAŞARILAR DİLEDİ

Sürece katkı sunacak tüm sivil toplum kuruluşlarına başarılar dileyen Başkan Altay, "Özellikle ekran bağımlılığı başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadeleyi esas alan, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı gelişimine katkı sunan özgün projeleri destekleyeceğiz. Bununla birlikte, başvuru kılavuzumuzda yer alan diğer alanlarda hazırlanacak yenilikçi çalışmaları da değerlendirmeye alacağız. Bizler bu programı maddi bir destekten öte; Konya'mızın geleceğine ve nesillerimizin selametine yapılan en kıymetli yatırım olarak görüyoruz. Bu vesileyle tüm sivil toplum kuruluşlarımızı programımıza başvurmaya davet ediyorum. Proje Destek Programımızın Konya'mıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Üreteceği projelerle bu sürece katkı sunacak tüm sivil toplum kuruluşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu