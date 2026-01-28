GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Başkan Kılca Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi

Başkan Kılca Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi
Karatay Belediyesi tarafından yarıyıl tatilinde düzenlenen etkinliklere katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelerek sinema ve tiyatro keyiflerine ortak oldu.

Karatay Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak hayata geçirdiği "Okula Bir Sanat Mola” etkinlikleri, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde yoğun ilgi görürken programlar sona yaklaştı.

7–14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanan etkinlikler kapsamında tiyatro oyunları ve sinema gösterimleri gerçekleştirildi. Yarıyıl tatili boyunca düzenlenen programlar, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinlikler kapsamında "Pinokyo” ve "İki Bavul Dolusu” adlı tiyatro oyunlarının yanı sıra "Sırr Kudüs Macerası”, "Elif ve Arkadaşları”, "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu” ve "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda” adlı sinema gösterimleri sahnelendi.



KILCA: TATİLİ SANAT VE KÜLTÜRLE ZENGİNLEŞTİRİYORUZ

Yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen tiyatro ve sinema etkinliklerinin çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tatil boyunca çocukların sanatsal, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Başkan Kılca şu ifadelere yer verdi: "Yarıyıl tatilindeki tiyatro ve sinema gösterimlerimize katılarak Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezimizi güzelleştiren çocuklarımızı ziyaret ettik. Onların mutluluğunu ve heyecanını yerinde görmek bizleri son derece mutlu etti.



Okula verilen kısa molada; spordan sanata, kültürden sosyal aktivitelere kadar tatil boyunca çocuklarımızın istifade edebileceği birçok alanda faaliyetlerimiz oldu. Bu çalışmalarla çocuklarımızın hem keyifli vakit geçirmelerini hem de kendilerini geliştirmelerini hedefledik. Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunacak çalışmaları sürdürecek; onların mutluluğu için gayret göstermeye devam edeceğiz.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

