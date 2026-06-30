Başkan Kılca “Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor’’ programında vatandaşlarla bir araya geldi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Kılca, Dolapoğlu Parkı’nda düzenlenen programda Araplar, Yediler ve Keçeciler mahalle sakinlerinin sorularını cevapladı.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen programda mahallelerin ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler ele alındı. Vatandaşlar talep, öneri ve görüşlerini doğrudan Başkan Hasan Kılca'ya iletme fırsatı bulurken, Başkan Kılca da yöneltilen soruları tek tek cevaplayarak istekleri not aldı.

Dolapoğlu Parkı'nda gerçekleştirilen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programına; belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DEMİRCİ: ORTAK AKILLA İLÇEMİZE HİZMET EDİYORUZ

Programın açılışında konuşan AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, programın amacının vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak olduğunu ifade ederek, "Bugün burada hem belediyedeki arkadaşlarımız hem de teşkilat mensuplarımızla birlikteyiz. Bu programda vatandaşlarımız sorularını yöneltecek, işin muhatabı olan Belediye Başkanımız da bu soruları cevaplandıracak" dedi.

Vatandaşların mahalleleri ve ilçeleriyle ilgili görüş, öneri ve taleplerini dinlemek istediklerini vurgulayan Demirci, "Sizlerin mahallemizle ve ilçemizle ilgili fikirlerinizi, önerileriniz alacağız. Belediye Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz burada. Onlar sizin taleplerinizi not edecekler. Bu vesileyle Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"KARATAY'IMIZDA HİZMET SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” buluşmalarının altıncısını Araplar Mahallesi'nde gerçekleştirdiklerini belirterek, güzel karşılama ve ev sahipliği için mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Başkan Kılca, "İlçemizdeki büyük parklarımızda bu programları icra ediyoruz. Böyle büyük kalabalıkların sesini ve taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın bizden isteklerini not ederek inşallah onları en kısa sürede çözmeye gayret ediyoruz” dedi.

"KARATAY'IN HER MAHALLESİNE EŞİT HİZMET GÖTÜRÜYORUZ”

Başkan Hasan Kılca, göreve geldikleri günden bu yana ilçenin her mahallesinde eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını söyledi. Araplar Mahallesi'nde önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Kılca, hizmete açılan Büyüksinan Parkı ve Kafe Karatay'ın mahalle sakinleri için önemli bir sosyal yaşam alanı haline geldiğini söyledi.

Araplar Mahallesi'nde Büyüksinan Kapalı Pazarı'nın yenilendiğini, Fahriye Yaşar Oğuz Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun ise hayırsever desteğiyle yapımının sürdüğünü kaydeden Kılca, Şehit Hakan Balın, Dolapoğlu, Ebu Suud Sokak, Jandarma Er Remzi Yavşancı Şehitlik, Burhaniye Sokak parklarının hizmete açıldığını, Mimar Sinan Camii'nin çevre düzenlemesinin de tamamlandığını söyledi. Ayrıca mahallede 37 farklı noktada toplam 43 bin metrekare sıcak asfalt çalışmasının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kalenderhane Mahallesi'nde de önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Kılca, mahalleye pazar market kazandırıldığını, Karacaoğlan Sokak Parkı'nın inşa edildiğini ve Şehit Sadık Ortaokulu'na suni çim saha yapıldığını söyledi. Mahallede ayrıca beş noktada toplam 6 bin metrekare sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını aktardı.

Keçeciler Mahallesi'nde ise Şehit Mehmet Yaralı, Ayışığı Sokak ve Gültekin Sokak parklarının vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade eden Kılca, Keçeciler Caddesi'nin birinci etabının yenilendiğini, yedi noktada toplam 11 bin metrekare asfalt çalışmasının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yediler Mahallesi'nde de Ali Haydar Sokak ve Oğuzhan Sokak parklarının tamamlandığını belirten Kılca, Küfe Caddesi'nin yenilendiğini, mahallede 23 noktada toplam 27 bin metrekare sıcak asfalt çalışmasının yapıldığını söyledi. Yediler Mahallesi ile Araplar Mahallesi sınırında yeni bir gençlik merkezi ve kütüphane projesinin devam ettiğini söyleyen Kılca, arsasını belediyenin temin ettiği Bilgehane'nin de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açıldığını ifade etti.

"KARATAY'DA GELECEĞE YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR”

Konuşmasında sosyal belediyecilik çalışmalarına da değinen Başkan Kılca, ekmek büfeleriyle vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Eğitim alanında ise birinci sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilere yönelik çeşitli destek programları yürüttüklerini ifade eden Kılca, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye desteği sağladıklarını, farklı yaş gruplarına yönelik Tabiat Okulu, Trafik Eğitim Parkı etkinlikleri, turnuvalar, yaz kursları, Yaz Kur'an Kursları ile Kültür Sanat Akademisi faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunun altını çizen Kılca, "Onlar bizim geleceğimiz. Onlara ne kadar yatırım yapsak azdır diyorum ben. Dolayısıyla ailelerimize de çocuklarımızın okul dışı eğitimlerinde destek olmak amacıyla bu faaliyetlere devam ediyoruz. Parkımızın açılmasıyla birlikte de mahallemiz çok güzel bir aile ortamı ve örnek gösterilecek bir yer oldu” şeklinde konuştu.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu