Başkan Pekyatırmacı; “Borçsuz bir belediye olarak öz kaynaklarımızla hizmet ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz’’

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yılın ilk meclis toplantısında Selçuklu Belediyesi’nin devam eden yatırımları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Pekyatırmacı,“ İsraf etmeden, dışarıdan herhangi bir ilave kaynak, kredi kullanmadan ve SGK’ya borcumuz olmadan, tamamen kendi öz kaynaklarımızla hizmet ve yatırımlarımızı sürdürdük“ dedi.

Selçuklu Belediyesi, 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantı öncesinde Başkan Pekyatırmacı, meclis üyelerine Selçuklu Belediyesi'nin yatırım ve projelerinde gelinen son durum hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Borçsuz bir belediye olduklarını gururla ifade ettiklerini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, altyapıdan, sağlığa, kültürden spora kadar pek çok alanda yatırımlarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Başkan Pekyatırmacı'nın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şunlar oldu;

"Piyasaya günü geçmiş bir lira borcumuz yok ve devlete olan yükümlülüklerimizi de düzenli bir şekilde yerine getiriyoruz"

2024 yılı bütçemizle altyapıdan, eğitime, sağlığa, kültüre, spor varıncaya kadar çok farklı alanlarda çalışmalarımızı devam ettirdik ve bütün bu hizmetleri eksiksiz bir şekilde tamamladık. Tabi bu hizmetleri yürütürken israf etmeden, dışarıdan herhangi bir ilave kaynak kullanmadan, kredi kullanmadan tamamen kendi öz kaynaklarımızla bu hizmetlerimizi, bu yatırımlarımızı sürdürdük. Elhamdülillah her zaman gururla, övünerek söylüyoruz ki Selçuklu Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar ve yatırımlarla ilgili piyasaya günü geçmiş bir lira borcumuz yok ve devlete olan yükümlülüklerimizi de düzenli bir şekilde yerine getiriyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) da, diğer kurumlara da bugün itibariyle en ufak bir günü geçmiş borcumuz yok. Bunu da övünerek gururla ifade ediyoruz.

"Güzel Sanatlar Lisesi'nde fiziki ilerleme noktasında % 65'lik noktaya ulaşmış durumdayız"

Önemli yatırımlarımızdan bir tanesi olan Parsana Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğümüz Güzel Sanatlar Lisesi'nde çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah çalışmaları bitirdiğimiz zaman Türkiye'nin en kapsamlı ve en iyi hizmet veren Güzel Sanatlar Listesi ilçemize kazandırılmış olacak. 11 bin 680 metrekarelik arsa üzerinde 10 bin 885 metrekare inşaat alanında yatırımımızın fiziki ilerleme noktasında % 65'lik noktaya ulaşmış durumdayız. İnşallah son ince işlerini de tamamladığımız zaman 2-3 aylık süre içerisinde Güzel Sanatlar Lisemizi tamamlayıp İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilecek şekle de getirmiş olacağız.

"Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ni önümüzdeki günlerde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız"

Yine önemli hizmetlerimizden bir tanesi sağlık alanında Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi projemizi tamamladık ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. İl Sağlık Müdürlüğümüzde iç tefrişiyle ilgili çalışmaları tamamlamak üzere. İnşallah önümüzdeki günlerde bu önemli sağlık hizmetini de Konyamızın hizmetine sunmuş olacağız. Burada hem psikiyatri bölümünden artık taburcu olan hastalar yararlanmış olacaklar hem de vatandaşlarımız Sağlık Hayat Merkezi'nde çok farklı birimlerde sağlık hizmetlerini alacaklar. Şimdiden Konyamıza Selçuklumuza hayırlı olsun diyorum.

"Fen Lisemizdeki kapalı spor salonu ve suni çim sahanın yapımını tamamladık, Spor Lisemizdeki yatırımımız da sona geldik"

Selçuklu Fen Lisesi'nde yapımını tamamladığımız kapalı spor salonu ve suni çim sahamızı da fen lisemize teslim ettik. Orada da artık öğrencilerimiz bu yatırımımızdan yararlanmaya başladılar. İnşallah önümüzdeki günlerde tüm meclis üyelerimizle birlikte buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Yine Spor Lisemizdeki yatırımımız olan kapalı spor salonu ve suni çim saha yapımında da artık son noktaya geldik. Burada da hem spor salonumuzun hem de çim sahamızın % 50'nin üzerinde yapımı tamamlandı. İnce işleriyle birlikte inşallah fiziki yatırımları kısa süre içerisinde tamamlayıp Spor Lisemize de bu önemli yatırımı kazandırmış olacağız.

"Hedefimiz Türkiye'nin en büyük spor tesislerinden biri olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizin açılışını gerçekleştirerek gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetine sunmak"

Sporcu Seçme Yetiştirme Merkezimizde elhamdülillah hiçbir aksaklık olmadan yatırımımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ben de ara ara ziyaret yapıyorum ve mevcut yatırımın durumuyla ilgili hem bilgi alıyorum hem de oradaki koordinasyonu sağlıyoruz. Sporcu Merkezimizde de kaba inşaat işlerimiz tamamlandı. İnce işler devam ediyor. Mekanik tesisat imalatları neredeyse bitme noktasına geldi. Yüzme havuzumuzun inşallah önümüzdeki günlerde çatı makasları yerleştirilecek ve artık sporcu merkezinin dış hava ortamıyla olan bağlantısı kesilmiş olacak. İçerideki ince işler ve çevre düzenlemelerini de yaz aylarına kadar inşallah tamamlamayı planlıyoruz. Hedefimiz bu yıl içerisinde Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizin de açılışını gerçekleştirerek gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetine sunmak.

"Gevale'yi Konya turizmine kazandırmak için çalışıyoruz"

Gevale Kalesi'nde restorasyon çalışmalarında 1 ve 2. Etap tamamlandı, 3. etap restorasyon çalışmaları devam ediyor. Orada da üçüncü etap restorasyon çalışmalarının bitimiyle birlikte yine hem gezi güzergahıyla ilgili hem de karşılama merkeziyle ilgili projelerimizi hazırlıyoruz. Bunları da tamamladıktan sonra artık Gevale'de son etap restorasyon ve gezi güzergahı çalışmalarımızı bu sene içerisinde sürdüreceğiz. Nasip olursa bu sene sonuna kadar veya önümüzdeki yılbaşında, ilk aylarında buradaki çalışmalarımızı da tamamlayarak artık tamamen Konya turizmine, Takkeli Dağ'da bulunan Gevale'deki tarihi bölgenin kazandırılması yolunda önemli bir aşamayı da kat etmiş olacağız.

"Sille Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi Projesi ile Hacı Ali Ağa Hamamı'nda çalışmalar devam ediyor"

Sille'de projelerimizin yapımı süreçleri devam ediyor. Kapalı Otopark Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi Projesinde kapalı imalatları büyük ölçüde tamamladık. İçeride otopark kısmında mekanik imalatlar ve yine binalarımızda duvar sıva imalatlarımız devam ediyor. Yine yaz aylarında buradaki imalatları tamamlamayı hedefliyoruz. Yine Sille'nin hemen girişinde bulunan Hacı Ali Ağa Hamamı'nda da restorasyon çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Burada hem bir karşılama merkezi hem de turizm bilgilendirme merkezini oluşturuyoruz. Sillemizin girişinde böyle özel bir yapının olması bizim oradaki yapacağımız turizm faaliyetleri noktasında bize çok önemli katkılar sunacak. Restorasyon çalışmaları bittikten sonra da inşallah burada Karşılama Merkezi ve Turizm Bilgilendirme Ofisi olarak bu binamızı kullanacağız.

(Mustafa İlker Şen)