Başkan Pekyatırmacı UCLG-MEWA Forumu’nda yenilikçilik ve girişimcilik komitesi divanına başkanlık yaptı

Uluslararası alanda önemli bir organizasyon olan UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu Selçuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Forum'da "Yenilikçilik ve Girişimcilik Komitesi"nin ilk Başkanlık Divanı toplantısını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, komitenin izleyeceği yol haritası, politika belgesi ve faaliyet programı detaylı bir şekilde ele alındı.

Başkan Pekyatırmacı, "Yerel yönetimlerin birbirlerinden öğreneceği çok kıymetli tecrübeler, paylaşacağı çok değerli uygulamalar var"

UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu "Yenilikçilik ve Girişimcilik Komitesi"nin ilk Başkanlık Divanı toplantısını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; "Formumuzun açılışında ifade ettiğimiz gibi, yerel yönetimlerin geleceğinde yenilikçilik ve girişimcilik önemli bir yere sahip. Şimdi ise bu vizyonu komitemizin çalışmalarıyla güçlendirecek adımları hep birlikte değerlendireceğiz. Bu nedenle bugünkü toplantıyı idari bir başlangıçtan öte komitemizin yönünü, önceliklerini ve siyasi iradesini belirleyecek önemli bir adım olarak görüyorum. Değerli katılımcılar, bizler belediye başkanları olarak değişimin şehirlerimize ulaşmasını bekleyemeyiz. Değişimi doğru okumak, yönetmek ve toplumun faydasına dönüştürmek zorundayız. Bu noktada komitemizin ortaya koyacağı siyasi vizyonun açık ve net olması büyük önem taşıyor. Yerel yönetimlerin hizmet sunan kurumlar olmanın ötesine geçerek, yeni fikirlerin gelişimini destekleyen, girişimcilik ekosistemini güçlendiren, teknolojiyi kamu yararı doğrultusunda etkin şekilde kullanan ve yerel kalkınmaya öncülük eden yapılar olarak konumlandırılması öncelikli yaklaşımımız olacak. Tabii yenilikçilik kavramını da dijital uygulamalarla sınırlandırmamak gerekiyor. Yenilikçilik, karar alma süreçlerini geliştiren, vatandaşla kurulan iletişimi güçlendiren, kaynakların etkin kullanımını esas alan ve sorunlara yönelik yaklaşımı sürekli iyileştiren bir yönetim anlayışıdır.

Girişimcilik ise gençlerin, kadınların, üreticilerin, üniversitelerin ve yerel işletmelerin, şehirlerin gelişimine katkı sunmasını teşvik eden güçlü bir kalkınma modeli. Komitemiz, yerel yönetimlerde yenilikçilik kültürünü güçlendirmeyi, girişimcilik ekosistemlerini desteklemeyi ve belediyelerimiz arasında güçlü bir işbirliği zemini oluşturmayı hedefliyor. Bunu başarabilmek için ortaya koyacağımız çalışmaların da uygulanabilir, kapsayıcı ve sonuç odaklı olması büyük önem taşıyor. Hazırlayacağımız politika belgesinin belediyelerimize yol gösteren, uygulanabilir ve somut öneriler içeren güçlü bir kaynak olmasını arzu ediyoruz. Aynı şekilde, faaliyet programımızın da belirli hedeflere dayanan, ölçülebilir sonuçlar ortaya koyan ve belediyelerimizin doğrudan faydalanabileceği bir çalışma çerçevesi oluşturmasını önemsiyorum. Yerel yönetimlerin birbirinden öğreneceği çok kıymetli tecrübeler, paylaşacağı çok değerli uygulamalar var. Bu komiteyi hep birlikte iyi uygulamaların paylaşıldığı ortak projelerin geliştirildiği ve belediyelerimizin birbirine ilham verdiği güçlü bir platform haline getirebiliriz. Onun için belediyelerimizin yenilikçilik kapasitelerini daha da geliştirecek çalışmaları birlikte planlamalı başarılı uygulamaları görünür hale getirerek bölgemiz genelinde yaygınlaştırmalıyız diye düşünüyorum. Aynı zamanda yenilikçiliği sadece güçlü mali imkanlara sahip şehirlerin erişebileceği bir alan olmaktan çıkarmalıyız. Yenilikçilik kapasitelerini belirlemeli, başarılı uygulamalardan oluşan bölgesel bir bilgi ağı kurmalı ve şehirlerarasında doğrudan tecrübe paylaşımını güçlendirmeliyiz. Selçuklu Belediyesi olarak üstlendiğimiz eş başkanlık görevini önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Politika belgemizin hazırlanmasından, faaliyet programımızın uygulanmasına, komitemizin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürmesine kadar her aşamada üzerimize düşen katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki bugün ortaya koyacağımız ortak irade komitemizin gelecek çalışmalarına güçlü bir başlangıç oluşturacak" şeklinde konuştu.

"Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'yle ortak alanların güvenliğini önemli ölçüde artırıyoruz"

Başkan Pekyatırmacı güvenlik alanında Selçuklu Belediyesi'nin başlattığı Kent Güvenliği Yönetim Sistemi uygulaması hakkında şu bilgilere yer verdi: "Bu yıl İl Emniyet Müdürlüğümüzle ve İl Jandarma Komutanlığımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma kapsamında Kent Güvenliği Yönetim Sistemine (KGYS) uyumlu olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzle ilçemizde bulunan 18 büyük parkta KGYS sistemine uyumlu ve yüz tanıma sistemli kamera güvenlik sistemlerini kuruyoruz ortak çalışmayla. İl Jandarma Komutanlığımızla birlikte de 33 adet dış mahallemizde, yine aynı şekilde KGYS sistemine uyumlu plaka ve yüz tanıma sistemli kamera sistemlerini oluşturuyoruz. Tabii parklarımız özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın yoğun olarak kullandığı bölgeler, bu bölgelerde vatandaşlarımızın huzur içerisinde rahat bir şekilde hem vakit geçirmeleri hem de aileleriyle, akranlarıyla birlikte olmaları noktasında önemli yerler. Bu güvenlik sisteminin oluşturulması çıkabilecek olumsuzlukları da bertaraf eden önleyici bir hizmete dönüşmüş oluyor. Hem emniyet teşkilatımızın ve jandarma teşkilatımızın hızlı müdahale yapabilmesi hem de önleyici olarak da bu sistemlerin var olması kent güvenliğine son derece önemli katkılar yapacak."