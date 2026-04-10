Beyşehir’de hacı adaylarına yönelik eğitim semineri

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hacı adaylarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Beyşehir Müftülüğü tarafından Müftülük Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde, hac yolculuğuna hazırlık, hac ve umre ibadetlerinin usul ve esasları, ziyaret yerleri, temel sağlık bilgileri anlatıldı.

Program kapsamında ibadetlerin uygulamalı anlatımı da gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Enes Aktaş, hac ibadetinin önemli bir manevi yolculuk olduğunu, hacı adaylarının bu sürece bilinçli ve hazırlıklı çıkmalarının önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER