Beyşehir’de kuruyan tabiat harikası yeniden suya kavuştu

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Adaköy Pınarı ve baraj göleti, son yağışların ardından yeniden eski ihtişamlı günlerine kavuştu.

Bir dönem coşkun sularıyla tarihi su değirmeninin çarklarını döndüren, aynı zamanda Beyşehir Gölü'nü besleyen en önemli kaynaklardan biri olan Adaköy Pınarı, yaz aylarında tamamen kurudu.



Su değirmeni, pınar ve baraj göletinin susuz kalan görüntüsü ise görenleri şaşkına çevirdi. Leylekler Tepesi'nin hemen yanı başında bulunan ve yerli-yabancı çok sayıda doğaseverin uğrak noktası olan pınar, baraj göleti ve çevresi kaynak sularıyla yeniden canlandı.



Pınarın tekrar akmaya başlamasıyla su değirmeninin çevresi eski canlı görünümüne kavuşurken, baraj göleti de suyla dolarak etkileyici manzaralar oluşturdu. Adaköy Pınarı'nın son hali, hem yöre sakinlerini hem de doğa tutkunlarını sevindirdi.

Kaynak: İHA

