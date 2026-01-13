Beyşehir’de yasa dışı avcılığa geçit yok! Beyşehir Gölü ve çevresi didik didik arandı
Güncelleme Tarihi:
Konya’da yasa dışı avcılığın önlenmesi yönelik Beyşehir Gölü ve çevresindeki tüm karaya çıkış noktaları ile balıkçı tekneleri tek tek denetlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen su ürünleri denetimleri kapsamında, Beyşehir Gölü ve çevresinde kapsamlı kontroller yapıldı.
Denetimlerde Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren toptan ve perakende balık satış noktaları, soğuk hava depoları ile balık işleme tesisleri mercek altına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü çevresindeki tüm karaya çıkış noktaları ile balıkçı teknelerini tek tek denetledi.
Kontrollerde ruhsat ve belge durumları, kullanılan ağların göz açıklıkları, avlanan balıkların yasal boy kriterlerine uygunluğu incelendi. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla yol ve araç kontrolleri gerçekleştirildi.
Yetkililer, su ürünlerinin korunması, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden görev yaptığı vurgulandı.
