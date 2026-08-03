Biri Konya plakalı 4 aracın karıştığı kaza yeri böyle görüntülendi! Anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde biri Konya plakalı 4 aracın karıştığı, 2 kişinin hayatını kaybedip 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası sonrası olay yeri dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesimi Esenyurt Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, İsmail Doğruyol idaresindeki 42 AEN 20 plakalı otomobil, A.Z. kontrolündeki 49 ABH 752 plakalı Mercedes marka tır, D.K. yönetimindeki 03 AKB 331 plakalı Mercedes marka tır ve Sadullah Çıtır yönetimindeki 07 BZK 860 plakalı otomobil çarpıştı. Feci kazada ortalık savaş alanına döndü. ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Olay yerine gelen ekipler, feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 5 kişinin ise yaralandığını belirledi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye, Nurdağı ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Olay yeri dron ile görüntülendi

Anne ile oğlunun hayatını kaybettiği, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının ardından olay yerindeki çalışmalar ve araçların aldığı hasar havadan görüntülendi. Görüntülerde, kazaya karışan araçların hurdaya döndüğü ve ekiplerin olay yerindeki yoğun çalışması yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.





Kaynak: İHA