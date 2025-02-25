Bozkırlılar Dernek Yönetimi ve Bozkır Belediye Başkanı Karabulut Armutlu’da buluştu!

Bozkırlılar Dernek Yönetimi ile bir araya gelen Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, Muhtar Kamil Hasyılmaz ve İhtiyar Heyeti'nin daveti ile Armutlu'da vatandaşlarla buluştu.
"Sorun ve talepleri yerinde dinliyoruz''
Yapılan istişare ve görüşmelerle köyün sorunları ve çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Armutlu halkı Başkan Nazif Karabulut'a teşekkür etti. Başkan Karabulut, Bozkırımızı Tüm mahallerine giderek sorun ve talepleri yerinde dinlediklerini söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi