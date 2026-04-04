Bu acıya yürek dayanmaz! Konya yolundaki feci kazada hayatını kaybeden minik Bilge toprağa verildi
Konya–Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Bilge Mila Soylu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Küçük Bilge’nin cenazesi, Konya’nın Karapınar ilçesindeki Apak Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Edinilen bilgilere göre, kazada doktor olan anne ve babanın bulunduğu araç TIR'a çarpıp kaza yapmıştı. Feci kazada minik Bilge Mila Soylu hayatını kaybederken, anne ve baba yaralı olarak kurtuldu.
Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı
Cenaze törenine Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Bilge'nin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçük kızın ailesinin büyük üzüntü yaşadığı törende, anne ve babanın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Kılınan cenaze namazının ardından Bilge Mila Soylu, dualar ve gözyaşları eşliğinde Apak Mezarlığı'nda defnedildi.
