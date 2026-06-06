Bu hayvan Konya’da ikinci kez görüldü! İsmini bilen çok az kişi var

Konya'da tarım ve hayvancılığın yanı sıra yaban hayatı da çok hareketli… Kameralar bu kez nadir görülen bir türü kaydetti.

Konya'da ikinci kez görüldü!

Geçen yıl Ereğli ilçesinde görüntülenen alaca sansar bu kez Kulu'da kameraya yakalandı. Zincirlikuyu Mahallesinde cep telefonu ile görüntülenen sevimli sansar doğada yiyecek aradı.

Utangaç bir tür!

Fazla göze batmadan hayatını sürdüren alaca sansarlar çok ürkek canlılar oldukları için karşılaşması oldukça güç… Zaman zaman su ve yiyecek aramak için yerleşim yerlerine yaklaşan alaca sansarlar genellikle ormanlık alanlarda yaşıyor.

Adını bilen çok az!

Tavuk yetiştiricilerin korkulu rüyası gelincikler ile aynı aileye mensup olan alaca sansar renkleri ve sevimli yüzüyle çok dikkat çekiyor. Uzun tüyleri ve boyundan uzun kuyruğu ile yürürken sürünüyormuş gibi görünen alaca sansarın ismini bilen çok az kişi var.