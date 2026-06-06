GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,180 TL
EURO
53,232 TL
STERLİN
61,715 TL
GRAM
6.507 TL
ÇEYREK
10.654 TL
YARIM
21.244 TL
CUMHURİYET
42.031 TL
KONYA Haberleri

Bu hayvan Konya’da ikinci kez görüldü! İsmini bilen çok az kişi var

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Bu hayvan Konya’da ikinci kez görüldü! İsmini bilen çok az kişi var

Konya'da tarım ve hayvancılığın yanı sıra yaban hayatı da çok hareketli… Kameralar bu kez nadir görülen bir türü kaydetti. 

Konya'da ikinci kez görüldü!

Geçen yıl Ereğli ilçesinde görüntülenen alaca sansar bu kez Kulu'da kameraya yakalandı. Zincirlikuyu Mahallesinde cep telefonu ile görüntülenen sevimli sansar doğada yiyecek aradı. 

Utangaç bir tür!

Fazla göze batmadan hayatını sürdüren alaca sansarlar çok ürkek canlılar oldukları için karşılaşması oldukça güç… Zaman zaman su ve yiyecek aramak için yerleşim yerlerine yaklaşan alaca sansarlar genellikle ormanlık alanlarda yaşıyor. 

Adını bilen çok az!

Tavuk yetiştiricilerin korkulu rüyası gelincikler ile aynı aileye mensup olan alaca sansar renkleri ve sevimli yüzüyle çok dikkat çekiyor. Uzun tüyleri ve boyundan uzun kuyruğu ile yürürken sürünüyormuş gibi görünen alaca sansarın ismini bilen çok az kişi var.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER