Büyük Britanyalı bisikletçi Konya’da dünya rekoru kırdı

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda erkekler sprint yarışında pedal basan Büyük Britanyalı bisikletçi Matthew Richardson dünya rekoru kırdı.

Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde beş kıtadan 44 ülke ve 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu'nda sürüyor.

3. gün yarışlarında erkekler sprint kategorisinde mücadele eden basan Büyük Britanyalı bisikletçi Matthew Richardson 9.041 zaman ve 79 ortalama hız ile dünya rekoru kırıldı.

Kaynak: İHA