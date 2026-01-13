Çağdaş Atan listeyi belirledi: Konyaspor’da 4 isim imzayı attı 2 oyuncu yolda!

Konyaspor’da gündem transfer! Şu ana kadar olan süreçte 4 oyuncuyu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, rotasını sol kanat ve sol stopere çevirdi. Peki, Anadolu Kartalı’nda rota nasıl?

Konyaspor'da gündem transfer! İçinde bulunduğumuz 2025-26 sezonunun 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne hızlı bir giriş yapan yeşil-beyazlılar, listesinde yer alan 6 oyuncunun 4'ünü Antalya kampına yetiştirmişti. Rotasını sol kanat ve sol stoper olarak belirleyen Konyaspor'da, sürecin nasıl devam ettiği merak konusu oldu.



4 oyuncu takıma katıldı



Konyaspor, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne en hızlı giren ekip oldu. İlk olarak sağ kanat Deniz Türüç, sol bek Arif Boşluk ve orta sahalar Sander Svendsen ile Berkan Kutlu'yu renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar; Antalya kampına 4 oyuncuyu yetiştirdi. Oyuncular kamp süresince takımla birlikte antrenmanlarda yer aldı.



2 oyuncu aranıyor



Konyaspor rotasını 2 bölgeye çevirdi. Teknik direktör Çağdaş Atan ile sürekli istişare halinde olan yeşil-beyazlı kurmaylar, hocanın raporu doğrultusunda sol kanat ve sol stoper arayışlarına başladı. Anadolu Kartalı'nın listesinde yer alan oyuncuların tamamının yurt dışından olduğu öğrenildi. Peki, Konyaspor'un aradığı oyuncu tipleri nasıl?



Kanat ters ayak, savunmacı uzun



Konyaspor'un aradığı oyuncu tipleri de merak konusu oldu. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın oyun sisteminde ters ayaklı kanatlar ön plana çıkarken, bu bölge için alınacak oyuncunun da bu özellikte olması bekleniyor. Öte yandan savunma hattına ise uzun boylu bir ismin transfer edilmesi bekleniyor.



(Hasan Yıldırım)