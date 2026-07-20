CHP Konya’da “mezar taşı’’ sembolü yeniden gündemde! Bu kez il başkanının makam koltuğunda

Eski İl Başkanı Nejat Türktaş'ın görevden alınmasının ardından yerine Refik Serttaş'ın atanması sonrası, protestoda kullanılan "CHP Konya Gençlik Kolları" yazılı sembolik mezar taşı bu kez il başkanlığı makam koltuğunda görüntülendi. Paylaşımı yapan CHP Meram Gençlik Kolları Başkanı Elda Sude Akça'nın paylaşımı dikkat çekti.
Aylar önceki protesto yeniden hatırlandı
CHP Konya İl Başkanlığı önünde 25 Nisan 2026 tarihinde bir araya gelen partili gençler, il gençlik kolları ile bazı ilçe gençlik kollarında yapılan görevden almalara tepki göstermişti. Gençler, alınan kararların örgütün iradesini göz ardı ettiğini savunarak üzerinde "CHP Konya Gençlik Kolları" yazılı sembolik bir mezar taşını il başkanlığı binası önüne bırakmıştı.
Protesto sırasında dönemin İl Başkanı Nejat Türktaş ve il yönetimi eleştirilirken, parti binasına girmek isteyen grupla yöneticiler arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı.
İl Başkanlığı görevinde değişim yaşandı
Protestonun ardından geçen yaklaşık üç aylık süreçte CHP Konya İl Başkanlığı'nda görev değişikliği gerçekleşti. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kararıyla Nejat Türktaş görevden alınırken, yerine daha önce CHP Karatay İlçe Başkanlığı görevini yürüten Refik Serttaş atandı.
Aynı kararda Nejat Türktaş'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği de açıklandı.
Sembolik mezar taşı bu kez makam koltuğunda
Görev değişiminin ardından, protestoların simgesi haline gelen "CHP Konya Gençlik Kolları" yazılı sembolik mezar taşı yeniden gündeme geldi. CHP Meram Gençlik Kolları Başkanı Elda Sude Akça'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu mezar taşının CHP Konya İl Başkanlığı makam koltuğuna bırakıldığı görüldü.
Aylar önce il binası önünde yönetimi protesto etmek amacıyla kullanılan sembolik taşın, bu kez yeni il başkanının makamında görüntülenmesi sosyal medyada da dikkat çekti.
Paylaşımdaki not gündem oldu
Elda Sude Akça'nın paylaşımında, mezar taşıyla birlikte bırakıldığı belirtilen not da yer aldı. Notta şu ifadeler kullanıldı:
"CHP Konya İl Başkanı olduğunuz zaman etten duvar örerek partiye almadığınız gençlerin hediyesiydi. Görünen o ki gençler hafızanıza unutmayacağınız bir iz bırakmış.”
Bu paylaşımla birlikte, CHP Konya'da gençlik kollarındaki görev değişiklikleriyle başlayan tartışmaların simgesi haline gelen mezar taşı, il başkanlığındaki yönetim değişiminin ardından yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.
(Berna Ata)