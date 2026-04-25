GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,969 TL
EURO
52,700 TL
STERLİN
60,960 TL
GRAM
6.810 TL
ÇEYREK
11.247 TL
YARIM
22.324 TL
CUMHURİYET
44.102 TL
KONYA Haberleri

CHP Konya’da tansiyon yükseldi! İl binasında arbede çıktı: O anlar kameraya böyle yansıdı

- Güncelleme Tarihi:

CHP Konya’da tansiyon yükseldi! İl binasında arbede çıktı: O anlar kameraya böyle yansıdı
CHP Konya İl Gençlik Kolları’nın görevden alınması, kentte tansiyonu yükseltti. Kararın ardından il binası önünde bir araya gelen gençlik kolları üyeleri, binaya giriş yapmak istedi. Ancak il yöneticilerinin buna izin vermemesi üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Yaşanan anlar kameraya böyle yansıdı…

CHP Konya teşkilatında gençlik kollarının toplu olarak görevden alınmasının ardından parti içindeki tartışmalar büyümeye başladı. Kararın ardından bazı teşkilat mensupları il yönetimini eleştirerek sert açıklamalarda bulundu.

Görevden alınan gençlik kolları adına konuşan Meram eski Gençlik Kolları Başkanı Elda Akça, yaşanan sürecin parti içi demokrasiye zarar verdiğini dile getirdi.

Görevden almalar "Keyfi uygulama” olarak nitelendirildi

Açıklamada, yapılan görevden almaların keyfi bir uygulama olduğu, dayatma içerdiği ve örgüt iradesini gasp ettiği ifade edildi.

Sürecin sorumluları arasında İl Başkanı, il yönetimi ve sürece dahil olduğu belirtilen Parti Meclisi (PM) üyesinin bulunduğu kaydedildi.

"Parti içinde çalışması bulunmuyor” iddiası

Açıklamada, İl Başkanı'nın girişimleriyle Parti Meclisi Üyeliğine seçildiği öne sürülen Elif Leyla Gümüş'ün, parti içinde geçmişe dayalı bir emek ve saha çalışmasının bulunmadığı iddia edildi.

"Baskıcı tutum” eleştirisi

Açıklamanın devamında, İl Başkanı Türktaş'ın "Ben kimi istersem o olacak, siz de çalışmak zorundasınız, çalışmazsanız istifa eder gidersiniz” şeklinde baskıcı ve antidemokratik bir yaklaşım sergilediği ileri sürülerek bu tutumun eleştirildiği ifade edildi.

Partililer arasında arbede çıktı

Basın açıklamasının ardından İl Başkanlığı binasında bulunan Gençlik Kolları odasına girmek isteyen teşkilat mensupları, İl Başkanı ve yöneticiler tarafından engellendi. Yaşanan müdahale sonrası partililer arasında arbede çıktı.

O anlar kamerada;

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER