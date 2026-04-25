CHP Konya’da tansiyon yükseldi! İl binasında arbede çıktı: O anlar kameraya böyle yansıdı

CHP Konya teşkilatında gençlik kollarının toplu olarak görevden alınmasının ardından parti içindeki tartışmalar büyümeye başladı. Kararın ardından bazı teşkilat mensupları il yönetimini eleştirerek sert açıklamalarda bulundu.
Görevden alınan gençlik kolları adına konuşan Meram eski Gençlik Kolları Başkanı Elda Akça, yaşanan sürecin parti içi demokrasiye zarar verdiğini dile getirdi.
Görevden almalar "Keyfi uygulama” olarak nitelendirildi
Açıklamada, yapılan görevden almaların keyfi bir uygulama olduğu, dayatma içerdiği ve örgüt iradesini gasp ettiği ifade edildi.
Sürecin sorumluları arasında İl Başkanı, il yönetimi ve sürece dahil olduğu belirtilen Parti Meclisi (PM) üyesinin bulunduğu kaydedildi.
"Parti içinde çalışması bulunmuyor” iddiası
Açıklamada, İl Başkanı'nın girişimleriyle Parti Meclisi Üyeliğine seçildiği öne sürülen Elif Leyla Gümüş'ün, parti içinde geçmişe dayalı bir emek ve saha çalışmasının bulunmadığı iddia edildi.
"Baskıcı tutum” eleştirisi
Açıklamanın devamında, İl Başkanı Türktaş'ın "Ben kimi istersem o olacak, siz de çalışmak zorundasınız, çalışmazsanız istifa eder gidersiniz” şeklinde baskıcı ve antidemokratik bir yaklaşım sergilediği ileri sürülerek bu tutumun eleştirildiği ifade edildi.
Partililer arasında arbede çıktı
Basın açıklamasının ardından İl Başkanlığı binasında bulunan Gençlik Kolları odasına girmek isteyen teşkilat mensupları, İl Başkanı ve yöneticiler tarafından engellendi. Yaşanan müdahale sonrası partililer arasında arbede çıktı.
O anlar kamerada;
Kaynak: Haber Merkezi