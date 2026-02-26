Çumra OSB’de altyapı atağı: 1,3 milyar TL’lik dev yatırım

Çumra Organize Sanayi Bölgesi, 2001 yılında kurulduktan sonra özellikle 2021 yılındaki genişleme hamlesiyle büyük bir ivme kazandı. Toplam 965 hektar alana ulaşan OSB, 361 sanayi parselinden oluşuyor. Bu parsellerin 226'sının tahsisi yapılırken, tahsis süreci ise devam ediyor.

Tahsisi yapılan parsellerden 35 firma işyeri açma ve çalışma ruhsatı alırken, 15 firma yapı kullanma izin belgesi (iskan) aldı. 160 firma ise yapı ruhsatını tamamladı. 2001–2024 yılları arasında mevcut 1. Bölgede 100 hektarlık alanda kanalizasyon altyapısı ve sathi kaplama yol çalışmaları gerçekleştirildi. Elektrik altyapısı ise sanayicilerin kendi imkânlarıyla yapıldı.

2024 Nisan ayı itibarıyla yeni yönetim kurulu göreve başladı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Aydın seçilirken, Başkan Vekilliğini Zülkif Tüfekci üstlendi. Yönetim Kurulu Üyeleri Şahin Çelikci, Mustafa Turan ve Mehmet Balcı ile birlikte bölgede altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

YOL VE KANALİZASYON ALTYAPISI TAMAMLANDI

Göreve gelinmesinin ardından 965 hektarlık alanın tamamında, imar planına uygun şekilde yol ve kanalizasyon altyapı çalışmaları başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında:

53 kilometre yol altyapısı

33 kilometre kanalizasyon hattı

4 adet atıksu terfi merkezi tamamlandı. Bu yatırımlar için yaklaşık 810 milyon TL harcandı. Böylece OSB sınırları içerisindeki tüm sanayi parsellerine yol ve kanalizasyon altyapısı ulaştırıldı.

ELEKTRİK ALTYAPISINDA BÖLGE TAM KAPASİTEYE ULAŞTI

Sanayi tesislerinin artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla iki ayrı ihale süreci yürütülerek iki yıl içerisinde bölgenin elektrik altyapısı tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında:

7 adet MOD5A, 1 adet MOD5B binası

97 adet OG köşk binası

17 adet AG köşk binası

7 km yeraltı enerji nakil hattı

13 km havai enerji nakil hattı

39 km havai OG hattı

12 km yeraltı OG hattı

40 km AG havai hat inşa edildi. Yaklaşık 350 milyon TL'lik yatırımla tüm sanayi parsellerine AG ve OG elektrik arzı sağlandı.

Ayrıca TEİAŞ bünyesinden trafo merkezi kurulması ve lisans alınarak elektrik dağıtımının OSB tarafından yapılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Trafo merkezi yatırımıyla birlikte çatı GES kurulumlarının da önü açılacak.

DOĞALGAZ VE DİJİTAL ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ

Firmaların doğalgaz ihtiyacını karşılamak amacıyla RMS-A ve RMS-B istasyonları ile yüksek, orta ve düşük basınç doğalgaz hatları tamamlandı.

Yapılan yatırımlar kapsamında:

8,8 km yüksek basınç çelik boru hattı

75.000 m³/saat kapasiteli RMS-A istasyonu

6,5 km orta basınç çelik boru hattı

3 adet, 5.000 m³/saat kapasiteli RMS-B istasyonu

8 km düşük basınç polietilen boru hattı tamamlandı. Yaklaşık 150 milyon TL'lik yatırımla 98 sanayi parseline doğalgaz arzı sağlandı. Kalan doğalgaz yatırımlarının ise 2026 yılı bütçesinde yer aldığı ve tamamlanmasıyla birlikte tüm parsellere doğalgaz ulaştırılacağı bildirildi.

Ayrıca 2026 yılı içerisinde içme suyu arıtma tesisi ve şebeke yatırımlarının da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bölgenin internet erişimi ise iki ayrı noktadan yedekli radyo link teknolojisi ile sağlanıyor. Yaklaşık 200 Mbps'ye kadar simetrik internet altyapısı sunulurken, tretuvar çalışmalarıyla paralel şekilde fiber altyapı yatırımları da yapılacak.

Çumra OSB'de son dönemde yaklaşık 1,3 milyar TL'yi aşan altyapı yatırımıyla önemli bir gelişim süreci yaşanırken, bölge yönetimi yatırımcılarla istişare içinde, şeffaf ve sürdürülebilir büyüme anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

(Ali Asım Erdem)