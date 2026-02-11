Denizli’de el konulan nesli tehlike altındaki Albino pitonu Konya’da koruma altına alındı

Denizli’de bir alışveriş merkezinde el konulan Albino Burma pitonu, Konya’da koruma altına alındı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bir alışveriş merkezinde yapılan denetimlerde, gösteride kullanılan Albino Burma pitonuna ait gerekli izin ve belgelerin bulunmadığı tespit edildi.







Bunun üzerine Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvanı ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında yılana el konulurken, ilgili şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı. CITES'e tabi olan Albino Burma pitonu, Konya'daki Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı.







Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Ahmet Akbalcı, "Denizli Doğa Koruma Milli Parklar tarafından el konulan piton yılanı tarafımıza teslim edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde genel sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir sağlık probleminin olmadığı anlaşılmıştır. Bundan sonraki süreçte uzman ekibimiz tarafından gerekli kontrolleri ve adaptasyon süreci tamamlanacaktır. Bu tip egzotik hayvanların izinsiz barındırılması, insan güvenliği ve hayvan sağlığı açısından risk taşımaktadır. Bu tip durumlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine şikayette bulunarak, hayvanların bu tip hayvanat bahçelerine teslim edilerek daha rahat güvenilir bir ortamda yaşamalarına katkınız olabilir. Bundan sonraki süreçte piton yılanımızın beslenmesi, bakımı, adaptasyon süreci tarafımızdan kontrol edilecektir" diye konuştu.





Kaynak: İHA