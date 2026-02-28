Eğitim-Bir-Sen Konya Şube Başkanı Karlıer: Milletimiz darbecileri bin yıl sürecek utanca mahkum etmiştir

Eğitim-Bir-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Nazif Karlıer, 28 Şubat’ın 29. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, postmodern darbe sürecini “millet iradesine karşı yapılmış organize bir mühendislik projesi” olarak nitelendirdi. Karlıer, darbecilerin millet vicdanında mahkûm edildiğini vurgulayarak “Unutmadık, unutturmayacağız” mesajı verdi.

Eğitim-Bir-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Nazif Karlıer, Türkiye tarihine "postmodern darbe” olarak geçen 28 Şubat Süreci'nin 29. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Karlıer, 28 Şubat müdahalesini "Siyonist güdümlü ihanet şebekesinin millî iradeyi yok etmeye yönelik girişimi” olarak nitelendirerek, "Unutmadık, unutturmayacağız” mesajı verdi.

28 Şubat 1997'de dönemin Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınan ve Refah-Yol hükümetine dayatılan kararların, millet iradesine yönelik bir müdahale olduğunu belirten Karlıer, sürecin yalnızca siyaseti değil eğitimden ekonomiye, medyadan yargıya kadar hayatın tüm alanlarını dizayn etmeyi amaçladığını ifade etti.

Karlıer, 28 Şubat sürecinde medya, iş dünyası, bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının darbe sürecine destek verdiğini savunarak, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını, çok sayıda kişinin inanç ve yaşam tarzı nedeniyle soruşturmalara uğradığını ve Eğitim-Bir-Sen'in o dönemde yasaklara ve vesayet anlayışına karşı mücadele verdiğini söyledi.

28 Şubat darbecilerinin yargılandığını ve millet vicdanında mahkûm edildiğini dile getiren Karlıer. "Milletimiz onları bin yıl sürecek utanca mahkûm etmiştir” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Nazif Karlıer, açıklamasının sonunda ise 28 Şubat sürecinin tüm yönleriyle aydınlatılmasının, benzer müdahalelere karşı toplumsal direnci artıracağını belirterek, "Sivil iradeden, özgürlüklerden ve adaletten yana durmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

(Bekir Turan)