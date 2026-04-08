Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi’nde yeni eğitim 10 Nisan’da
Karatay Belediyesi ile Enderun Eğitim Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen “Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi”, evli çiftlere yönelik eğitim programıyla vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Akademinin ikinci eğitimi, 10 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.
Program kapsamında yazar Dr. Nazlı Özburun, "Evlilikte İletişim Sanatı” konulu semineriyle katılımcılarla bir araya gelecek. Saat 20.30'da Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenecek eğitimde, evlilikte sağlıklı iletişimin önemi ve çiftler arası etkileşimi güçlendirecek yöntemler ele alınacak.
Akademi, evli ve 40 yaşına kadar olan çiftlere yönelik kapsamlı bir eğitim süreci sunuyor. Alanında uzman isimlerin yer aldığı programı başarıyla tamamlayan çiftler arasından yapılacak çekilişle bir çifte umre ödülü verilecek.
EĞİTİMLER FARKLI KONULARLA SÜRECEK
"Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi”, ilerleyen haftalarda da farklı başlıklarla devam edecek. 24 Nisan'da Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber "Çocuk Eğitimi ve Ebeveynlik”, 8 Mayıs'ta yazar Abdülkerim Temizcan "Aile Ekonomisi ve Ev Yönetimi” konularını ele alacak. Program, 22 Mayıs'ta Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin'in "Dijital Dünyada Aile” başlıklı eğitimiyle sona erecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”