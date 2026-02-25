GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,90
EURO
51,79
STERLİN
59,39
GRAM
7.445,80
ÇEYREK
12.287,50
YARIM ALTIN
24.493,08
CUMHURİYET ALTINI
48.777,65
KONYA Haberleri

F-16’da şehit olan Konyalı pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın acı haberi ailesine ulaştı

- Güncelleme Tarihi:

F-16’da şehit olan Konyalı pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın acı haberi ailesine ulaştı
Balıkesir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 uçağında şehit düşen aslen Konyalı Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın acı haberi, büyüdüğü İzmir’deki mahallesini yasa boğdu. Çocukluk hayali olan askerlik mesleğine tutkuyla bağlı olduğu öğrenilen şehit pilotun küçüklüğünü bildiğini söyleyen mahallenin muhtarı, “Küçükken askeriyenin çeşmesinden su içtiği için sevinirdi; askerlik hayaliydi“ dedi.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden dün gece 00.50 sularında havalanan F-16 tipi savaş uçağı, kalkıştan sadece 6 dakika sonra Karesi ilçesine bağlı Naifli köyü kırsalında kaza kırıma uğradı ve kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Şehidin İzmir Çiğli'deki baba evine ateş düşerken, evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırı kurulan evinin bahçesinde Şehit Bolat'ın meslektaşları da aileyi yalnız bırakmadı.

"Askeriyenin çeşmesinden su içtim diye sevinirdi"

Bolat'ın askerlik mesleğine olan çocukluk tutkusu yürekleri dağladı. Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın çocukluğunu bildiğini ve askeri üniformayı giymenin onun en büyük hayali olduğunu belirten Çiğli Evka-2 Mahalle Muhtarı İbrahim Özdemir, acı haber sonrası şunları söyledi:

"Çocukluğunu biliyorum, bizim için tarif edilemez büyük bir acı. Sabaha kadar uyuyamadık, çok üzgünüz. Asker olmayı çok istiyordu, bu onun çocukluk hayaliydi. Küçükken askeriyenin oradaki çeşmeden su içtiğinde 'Askerlerin suyundan içtim' diye çocuksu bir sevinç yaşardı. O hayaline ulaştı, gökyüzünde vatanını korudu ve en yüksek mertebeye ulaştı. Şehitler ölmez, vatan sağ olsun."

Cenaze ikindide Karşıyaka'da

Öte yandan Şehit Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın naaşı, saat 11.00'de Balıkesir 9. Ana jet üssünde gerçekleşecek uğurlama törenin ardından Çiğli Ana Jet Üssü'ne getirilecek. Ardından Çiğli'deki evinde yapılacak helalleşmenin ardından şehit pilotun cenazesinin, ikindi namazına müteakip Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde gerçekleşecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER