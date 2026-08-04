Filistin Konvoyu yoluna devam ediyor: Aksaray ve Konya’da halkla buluşacak
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Srebrenitsa’dan başlayarak Avrupa’nın farklı ülkelerini kat eden ve Türkiye’deki programını sürdüren Uluslararası Filistin Konvoyu, Bugün Konya’da çeşitli programlarla yolculuğuna devam edecek.
Uluslararası Filistin Konvoyu, Türkiye programı kapsamında 4 Ağustos Salı günü (bugün) Konya'ya ulaşacak. Konvoyun Konya'ya gelişi dolayısıyla geniş katılımlı bir karşılama ve dayanışma programı düzenlenecek.
Program kapsamında katılımcılar saat 18.00'de Ankara Yolu'ndaki Türk Yıldızları Parkı'nda toplanacak. Saat 19.15'te başlayacak konvoy, Ankara Yolu, Alaaddin ve Mevlana güzergâhını takip ederek Mevlana Kültür Merkezi Açık Sema Alanı'na ulaşacak.
Dayanışma programı ise saat 20.30'da Mevlana Kültür Merkezi Açık Sema Alanı'nda düzenlenecek mitingle devam edecek.
Uluslararası Filistin Konvoyu'nun Türkiye programı boyunca geçtiği şehirlerde halk buluşmaları gerçekleştirerek Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmeyi ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.
Öte yandan organizasyon kapsamında vatandaşlar programa davet edildi.
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