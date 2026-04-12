Gassal dizisinde öne çıkan detay: Konya Belediyesi’nden özel hediye
- Güncelleme Tarihi:
TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayımlanan ve son dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Gassal” dizisinin yeni bölümünde Konya’ya ilişkin dikkat çekici bir ayrıntı yer aldı. Dizinin 3. sezon 23. bölümünde, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirildiği ifade edilen ve gassallara hediye edilen “otomatik ölü yıkama makinesi” senaryoya dahil edildi.
Yeni bölümde gassalların "mesai arkadaşı” olarak tanıtılan bu ilginç teknoloji, yıkama işlemini tamamen otomatik gerçekleştirmesiyle öne çıktı. Mesai arkadaşı olarak tanımlanan bu sistemin, geleneksel yöntemlere alternatif bir teknoloji olarak sunulması izleyicilerin ilgisini çekti.
Yerli üretim mesajı dikkat çekti
Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran sahneler, hem teknolojinin cenaze hizmetlerine entegrasyonu hem de bu tür yeniliklerin etik ve pratik boyutları üzerine tartışmaları beraberinde getirdi. Tamamen yerli imkânlarla üretildiği ve dünyada benzerinin bulunmadığı belirtilen sistem, Konya'nın sanayi ve teknoloji alanındaki vizyonuna vurgu yapan bir unsur olarak dikkat çekti. Gassalların iş yükünü hafifleten bu "otomatik yardımcı”, dizinin atmosferine farklı ve dikkat çekici bir yorum kattı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”