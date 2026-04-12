Gassal dizisinde öne çıkan detay: Konya Belediyesi’nden özel hediye

TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayımlanan ve son dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Gassal” dizisinin yeni bölümünde Konya’ya ilişkin dikkat çekici bir ayrıntı yer aldı. Dizinin 3. sezon 23. bölümünde, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirildiği ifade edilen ve gassallara hediye edilen “otomatik ölü yıkama makinesi” senaryoya dahil edildi.

Yeni bölümde gassalların "mesai arkadaşı” olarak tanıtılan bu ilginç teknoloji, yıkama işlemini tamamen otomatik gerçekleştirmesiyle öne çıktı. Mesai arkadaşı olarak tanımlanan bu sistemin, geleneksel yöntemlere alternatif bir teknoloji olarak sunulması izleyicilerin ilgisini çekti.

Yerli üretim mesajı dikkat çekti

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran sahneler, hem teknolojinin cenaze hizmetlerine entegrasyonu hem de bu tür yeniliklerin etik ve pratik boyutları üzerine tartışmaları beraberinde getirdi. Tamamen yerli imkânlarla üretildiği ve dünyada benzerinin bulunmadığı belirtilen sistem, Konya'nın sanayi ve teknoloji alanındaki vizyonuna vurgu yapan bir unsur olarak dikkat çekti. Gassalların iş yükünü hafifleten bu "otomatik yardımcı”, dizinin atmosferine farklı ve dikkat çekici bir yorum kattı.

