Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı DR. Enes Eminoğlu’ndan Kulu gençlik merkezine ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Kulu İlçe Gençlik Merkezine ziyarette bulundu.
Bakan Yardımcısı Dr. Eminoğlu, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Genç, İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Barış Serhat Tütüncü, AK Parti İlçe Başkanı Adil Görgülü ve gençler ile bir araya geldi.
Gerçekleştirilen ziyarette ilçede yürütülen gençlik ve spor faaliyetleri, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar ele alındı. Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine yönelik çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu'na ilçeye gerçekleştirdikleri nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.
