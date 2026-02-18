Göle dönen sokakta balık tutmaya çalıştılar! “Konya’da böyle görüntüler yoktu!’’

Eskişehir Baksan Sanayi Sitesi’nde yıllardır çözülmeyen yol sorunu mizah konusu oldu. Adeta göle dönen ve çamur içinde kalan bir sokaktaki esnaf, büyük su birikintisinin başına geçip olta ile balık tutuyormuş gibi kameralara poz verdi.

Baksan Sanayi Sitesi'nin yol sorunu sürüyor. Çok sayıda esnafın ilgili kurumlara müracaat etmesi ve konu sıklıkla kamuoyu gündemine taşınmasına rağmen bölge için hala çözüm üretilmiyor. Bu sebeple hem esnaf hem de vatandaş mağduriyet yaşıyor. Özellikle yağış sonrası adeta göl ve bataklığa dönen Baksan Sanayi Sitesi, şehre yakışmayan bir görüntü oluşturuyor.

Göle dönen sokakta oltayla balık tutmaya başladılar

Çözümsüz kalan sorun, sanayi sitesinin 89'uncu bloğundaki bir grup esnafın mizah konusu oldu. Çevre esnafından Erman Rat, yolda oluşan büyük bir su birikintisinin başına geçip olta ile balık tutuyormuş gibi kameraya poz verdi. İnternette paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

"Artık burada rahatça balığımızı avlayıp, tezgahlara götürüp satabiliriz"

Bu mizahın aslında önemli bir soruna değindiğini söyleyen esnaf Erman Rat, "Burada göl gibi bir yerimiz var. Biz de burada balık avlayalım; bir daha da uzaklara, şehir dışına gitmeye gerek kalmaz gibi düşündük. Artık burada rahatça balığımızı avlayıp, tezgahlara götürüp satabiliriz. Tabii bu işin mizahı. Her sene belediye tarafından burada kazılar yapılıyor ve yollara mıcır dökülüyor. Mıcırlar ise kış boyunca bu şekilde manzaraları ve görüntüleri ortaya çıkarıyor. Bu da aşırı derecede sıkıntı oluşturuyor" dedi.

"Yani bizi buraya attılar, 'Çamurun içinde yaşayın, biz sizi unuttuk' dediler"

Bir depo sahibi olan Erkan Bozkurt, "Araçlar buraya girdiğinde tekerlekler suyun içine batıyor. Bahsettiğim yer sadece giriş kısmı. Daha ileride ise maalesef balçığa dönen bir çamurumuz var. Yani bizi buraya attılar, 'Çamurun içinde yaşayın, biz sizi unuttuk' dediler. Biz kendi imkanlarımızla birkaç sefer buraları temizlettik ama yine de olmuyor. Buranın asfaltlanması lazım çünkü ne müşterilerimiz geliyor ne biz kendimiz buradan rahatça çıkamıyoruz" şeklinde konuştu.

"İlla ki yapan olur dedik ama üzerinden 4-5 sene geçti ve hiçbir icraat yok"

Yaklaşık 5 yıl önceden Konya'dan gelen ve şu anda Baksan Sanayi Sitesi'nde çalışan Berat Serter, karşılaştığı manzaranın kendisini şaşırttığını belirtti. Eskişehir'in aksine Konya'da böyle görüntülere rastlamadığını ifade eden Serter, şunları söyledi:

"Bu rezaleti çekiyoruz ve değişen hiçbir şey olmadı. Her gelen bir inşaat yaptı, kazdı, üstünü sıvadı ama çukurdan, çamurdan, tozdan geçilmiyor. Burası yazın da kışın da aynı şekilde. Araba yıkıyoruz ama hiçbir şeye faydası olmuyor. Buradan çıkana kadar toz ve duman içinde kalıyoruz. İlla ki yapan olur dedik ama üzerinden 4-5 sene geçti ve hiçbir icraat yok."

"Müşterilerimiz arabayı asfalta bırakıp buraya yürüyerek geliyorlar"

Sanayi sitesinde personel olan Muhammet Özcan, "Müşterilerimiz buraya girmeye korkuyor. Arabayı asfalta bırakıp yürüyerek geliyorlar. 'Abi araba nerede?' dediğimizde, 'Karşı sokakta. Caddeye giremiyoruz, yollarınız bozuk' diyorlar. Sonra yetkililer 1-2 ay sonra geliyorlar ama mıcır atıyorlar. Bir hafta sonra yağmur yağdığında ve buradan arabalar geçtiği zaman her şey geri çöküyor. Asfalt ve beton lazım. Yetkililerimiz en kısa sürede yollarımızı yapsınlar, hem biz hem de müşteriler mağdur olmayalım" şeklinde konuştu.

"Arabalarımızın alt takımları sürekli bozuluyor"

Hüseyin Şentürk ise, "Burada bir arıza bakımcımız var. Aracımızı her ay ona götürüp tamir ettiriyoruz. Yollar o derece kötü. Buraya girmek çok sıkıntılı ve arabaların altı yere değiyor. Arabalarımızın alt takımları sürekli bozuluyor" diye konuştu.

