Hoşkubbe Bebek Kütüphanesi’ne Bakan Göktaş’tan ziyaret: “Aile Yılı’na örnek bir yatırım’’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karatay Belediyesi tarafından 2024 yılında yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesini ziyaret etti. Merkezde yer alan Hoşkubbe Bebek Kütüphanesi’nde miniklerle bir araya gelen Bakan Göktaş, projenin çocuk gelişimi noktasında çok kıymetli bir yatırım olduğunu ifade etti. Ziyaretlerinden dolayı Bakan Göktaş’a teşekkürlerini sunan Hasan Kılca ise, “Ailelerimize ve çocuklarımıza Karatay’da böyle özel eğitici bir alan sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Her vatandaşın ilgisini çeken Hoşkubbe Bebek Kütüphanesi, 0-5 yaş arasındaki miniklere aileleriyle beraber öğrenme ve okuma kültürü kazandırıyor. Haftalık olarak düzenlenen atölyeler ile miniklere çok yönlü bir gelişim hizmeti sunan merkez, 2025 "Aile Yılı” kapsamında ilçenin değerine değer katıyor.

Hoşkubbe Bebek Kütüphanesi, 2025 "Aile Yılı” programı çerçevesinde aileye, eğitime, kültüre ve sosyal yaşama tamamlayıcı bir katkı sunmayı amaçlıyor. Atölyeleri ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları ve aileyi merkeze alan bu projenin "Aile Yılı” çerçevesinde önemli katkıları olacağını ifade etti.

AİLE YILINA UYGUN VE ÖRNEK BİR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, proje kapsamında bulunan Hoşkubbe Bebek Kütüphanesi'nin 2025 Aile Yılı kapsamında önemli hizmetler sunduğunu ifade etti. Kütüphane içerisinde birçok farklı atölyenin bulunduğunu belirten Başkan Hasan Kılca, "Merkezimizde 0-5 yaş arası çocuklara yönelik özel atölyeler bulunuyor. Oyun, Aile Katılımlı Oyun, Fetem, Masal ve Drama, Sanat, Dil, Minik Aşçılar ve Duyu gibi farklı atölyelerin bulunduğu kütüphanemiz aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çocuklarımız burada küçük yaşlardan itibaren eğitim hayatına başlama ve sosyalleşme imkânı buluyor” dedi.

Çocukların erken yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazanmalarını ve çok yönlü bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca; "Ailelerimize ve çocuklarımıza Karatay'da böyle özel bir alan sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Erken yaştaki minik yavrularımızın okul öncesi gelişimlerinin desteklenmesi ve ebeveynlerinin de bu noktada rahatlaması için bu tarz projelere özen gösteriyoruz. Bizleri bu konuda destekleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve kıymetli Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'a teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımızın sağlıklı ve nitelikli bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklara öğrenimi eğlenceli hale getirmeyi hedefleyen proje için düzenlenen ziyaret programına; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayın Madak, AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Meryem Göka ve Mustafa Hakan Özer, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ve AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık katıldı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu