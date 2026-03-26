İçişleri Bakanı Çiftçi Konya’ya geliyor! Buluşma yeri ve saati belli oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, memleketi Konya’ya geliyor.
Konya'nın Çumra ilçesi, önemli bir ziyarete hazırlanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftci'nin, baba ocağı olan Çumra'da vatandaşlarla bir araya geleceği duyuruldu.
Buluşma Yeri ve Saati Belli Oldu
Yapılan duyuruya göre program, 28 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Çumra Belediyesi önünde gerçekleştirilecek. Etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.
"Baba Ocağında” Buluşma
Duyuruda, Bakan Çiftci'nin doğup büyüdüğü topraklarda hemşehrileriyle buluşacağı vurgulanarak, ziyaretin "baba ocağında” gerçekleşeceği ifade edildi. Programın, samimi bir ortamda halkla buluşma niteliği taşıması bekleniyor.
Halkla Birebir Temas
Ziyaret kapsamında Bakan Çiftci'nin vatandaşlarla sohbet etmesi, talep ve önerileri dinlemesi öngörülüyor. AK Parti Çumra İlçe Başkanlığı tarafından yapılan çağrıda, programa tüm halkın davetli olduğu ifade edildi.
