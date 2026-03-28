İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi memleketi Konya’da! Çiftçi’den Çumra’ya kalıcı hizmet müjdesi

- Güncelleme Tarihi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi memleketi Konya’nın Çumra ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Konya'nın Çumra ilçesine gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk olarak Çumra Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Bakan Çiftçi, burada vatandaşlarla selamlaştı. Daha sonra esnaf ziyareti yapan Bakan Çiftçi Çumra Belediyesini de ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Burada konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Doğduğum, büyüdüğüm, ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim, havasını teneffüs ettiğim ata diyarı Çumra'dayım. Hepinizden Allah razı olsun. 11 Şubat tarihi itibariyle de malumlarınız Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, takdirleriyle İçişleri Bakanlığı görevine getirilmiş durumdayım. Aranızdan çıkmış birisi olarak hepinizin duasını bekliyorum. Biz çalışıp gayret edeceğiz elimizden geldiği kadar. Çumralı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin duasıyla, Cenabı Hakk'ın da yardımıyla inşallah bu kutsal görevin, bu ulvi görevin altından da kalkacağız. Bunların her birinin ayrı ayrı takipçisi olacağım. Bu görevde kaldığım müddetçe ilk etapta uzun yıllardır yapımını hepinizin beklediği Çumra Hükümet Konağımızla ilgili inşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız eski Askerlik Şubesinin bulunduğu yerde. Ardından İlçe Jandarma Komutanlığımızın da Nisan ayı içerisinde ihalesi gerçekleşecek. Daha sonra yine Çumramıza Emniyet Müdürlüğünü ve Polis Merkezi amirliğimizi de kazandıracağız. Onun dışında okulla ilgili, sağlık teşkilatıyla ilgili, Adalet Sarayı'yla da ilgili bir takım talepler var. Onları da ben birebir takip edeceğim. İnşallah bu dönem içerisinde sizlere hizmet etmek Çumramıza kalıcı hizmetler kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Bakan Çiftçi AK Parti Çumra İlçe Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi Çumra İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

Programa, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

