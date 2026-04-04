İlçelerde voleybol heyecanı başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışındaki 28 ilçede düzenlediği “İlçeler Arası Voleybol Turnuvası”nda kayıt heyecan başladı. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar 30 Nisan tarihine kadar www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Turnuva kapsamında kendi ilçelerini temsil edecek takımlar, centilmence mücadele ederek bir üst tura yükselmek için sahada ter dökecek. İlçelerde yapılacak müsabakalar sonucunda başarılı olan ekipler, Konya merkezde düzenlenecek final karşılaşmalarına katılmaya hak kazanacak.

Sadece rekabet değil, sosyal ve kültürel kaynaşma da hedefleniyor​

Sportif rekabetin yanı sıra, ilçeler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hedefleyen organizasyon, farklı ilçelerden gelen sporcuların aynı platformda buluşmasına, sosyal ve kültürel kaynaşmaya da katkı sağlayacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve gençliğe yönelik yatırımlarının bir parçası olan turnuva, voleybol branşına olan ilgiyi artırırken, yetenekli sporcuların keşfedilmesine de olanak sunacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu